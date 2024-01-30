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Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar

Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
30.01.2024 - 11:45

Magazin arşivimiz daha önce görmediğimiz, ilginç ünlü fotoğraflarıyla dolu. Şokopop sayesinde ünlülerin unuttuğu o fotoğraflar huzurlarınızda!

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Kadir İnanır ve Seda Sayan "İmparator" filminde evlenmişlerdi. Bu ikili gerçek hayatta evlenseydi oluşacak gerginliği tahmin etmek zor değil.

Kadir İnanır ve Seda Sayan "İmparator" filminde evlenmişlerdi. Bu ikili gerçek hayatta evlenseydi oluşacak gerginliği tahmin etmek zor değil.

1984

Ahu Tuğba'nın Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde okurken 6 yıl boyunca basket oynadığını biliyor muydunuz? Şimdi öğrendiniz!

Ahu Tuğba'nın Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde okurken 6 yıl boyunca basket oynadığını biliyor muydunuz? Şimdi öğrendiniz!

1974

Zeki Müren o zamanın modasına uyup saçlarını değiştirmiş ama Bülent Ersoy'a benzetilince hemen bu imajından vazgeçmiş.

Zeki Müren o zamanın modasına uyup saçlarını değiştirmiş ama Bülent Ersoy'a benzetilince hemen bu imajından vazgeçmiş.

1980

Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın bir zamanlar doludizgin aşk yaşadığı o günlerden...

Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın bir zamanlar doludizgin aşk yaşadığı o günlerden...

1997

Gülben Ergen ve Seren Serengil henüz kanlı bıçaklı olmadan önce şu şekil bir ızgara keyfi yapmışlar

Gülben Ergen ve Seren Serengil henüz kanlı bıçaklı olmadan önce şu şekil bir ızgara keyfi yapmışlar

1992

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Sibel Can'ın kariyerine yeni başladığı yıllarda Noel Anne olması harika!

Sibel Can'ın kariyerine yeni başladığı yıllarda Noel Anne olması harika!

1987

BBG Melih içerde doyasıya aşk yaşayıp gizli kameralara yakalnırken...

BBG Melih içerde doyasıya aşk yaşayıp gizli kameralara yakalnırken...

2001

Şimdilerde Demet Akalın'la program yapan Jess Molho'nun gençken de çok yakışıklı olması şoku

Şimdilerde Demet Akalın'la program yapan Jess Molho'nun gençken de çok yakışıklı olması şoku

1996

Kadir İnanır'ın "Kırık Ayna" dizisi için saçlarını platine boyatıp ardından beyaz saç sahibi olduğunu da yeni nesil bilmez.

Kadir İnanır'ın "Kırık Ayna" dizisi için saçlarını platine boyatıp ardından beyaz saç sahibi olduğunu da yeni nesil bilmez.

2002

Demet Akalın ve bir takım ekmekler...

Demet Akalın ve bir takım ekmekler...

1992

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