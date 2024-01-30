Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin Tarihinin Kirli Çamaşırlarını Bir Bir Ortaya Döken Şokopop'tan Ağızları Açık Bırakan Paylaşımlar
Magazin arşivimiz daha önce görmediğimiz, ilginç ünlü fotoğraflarıyla dolu. Şokopop sayesinde ünlülerin unuttuğu o fotoğraflar huzurlarınızda!
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Kadir İnanır ve Seda Sayan "İmparator" filminde evlenmişlerdi. Bu ikili gerçek hayatta evlenseydi oluşacak gerginliği tahmin etmek zor değil.
Ahu Tuğba'nın Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde okurken 6 yıl boyunca basket oynadığını biliyor muydunuz? Şimdi öğrendiniz!
Zeki Müren o zamanın modasına uyup saçlarını değiştirmiş ama Bülent Ersoy'a benzetilince hemen bu imajından vazgeçmiş.
Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın bir zamanlar doludizgin aşk yaşadığı o günlerden...
Gülben Ergen ve Seren Serengil henüz kanlı bıçaklı olmadan önce şu şekil bir ızgara keyfi yapmışlar
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Sibel Can'ın kariyerine yeni başladığı yıllarda Noel Anne olması harika!
BBG Melih içerde doyasıya aşk yaşayıp gizli kameralara yakalnırken...
Şimdilerde Demet Akalın'la program yapan Jess Molho'nun gençken de çok yakışıklı olması şoku
Kadir İnanır'ın "Kırık Ayna" dizisi için saçlarını platine boyatıp ardından beyaz saç sahibi olduğunu da yeni nesil bilmez.
Demet Akalın ve bir takım ekmekler...
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