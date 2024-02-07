Fatih Ürek'in Çıplak Halinin İnternette İfşa Edilmesiyle Başlayan Skandalın İnanılmaz Anatomisi

Sayın meslektaşlarımız.

Günler önce yayınladığımız Fatih Ürek’in uygunsuz MSN görüntüleri uzunca bir süre magazin gündeminde yer aldı.

Fatih Ürek’in bu görüntüleri yayınlamamız üzerine verdiği beyanatlarda haddini aştığını düşündüğümüzden Turuncutime.com olarak bu açıklamaları yapma gereği duyduk.

Sitemizde yayınlanan Fatih Ürek’in msn görüntüleri sitemiz mailine bizzat Fatih Ürek’in kendi mailinden gönderilmiştir. Turuncutime olarak öncelikle bu fotoğrafları yayınlama kararı alırken, Fatih Ürek’in reklam yapmak amacında olduğunun bilincindeydik.

Biz fotoğrafları yayınlarken, açlık sınırında milyonlarca insanın yaşadığı ülkemizde, olmayan sesiyle şarkıcılık yaparak halkın sırtından inanılmaz büyük paralar kazanan insanların nasıl yaşadıklarını gözler önüne sermek istedik.

Kaldı ki şöhretin, ve şöhretin kazandırdığı lüks ve şaşalı yaşamında bir bedeli olduğu söylenmektedir. Bu bedel olsa olsa daha dikkatli ve halka daha saygılı yaşamaktır.

Fatih Ürek, şöhretine şöhret katmak, daha fazla konuşulmak, sansasyon yaratmak için internete yaydığı fotoğraflarını sitemize ya da genel yayın yönetmenimize maal edemez. Fatih Ürek gibi bir insanın zekasının o görüntüler çekilirken ne işe yarayacağını da hesaplayacak yükseklikte olduğunu düşünmekteyiz.

Günümüzde MSN kullanan en zeka fakiri insanın dahi, MSN programında açılan cam görüntüsünün kaydedileceğinden haberi vardır. Bu risk olduğu halde Fatih Ürek habersiz olarak o görüntüleri zaten vermiş olamaz.

Bu görüntülerin mail olarak gönderildiği tek haber sitesi turuncutime.com değildir. Sadece görüntüleri ilk yayınlayan Turuncutime.com ‘dur

Fatih Ürek’in daha önce reklam yapmak için hangi yollara başvurduğu basın mensupları ve halk tarafından bilinmektedir.

Fatih Ürek ile ilgili olrarak şirketimiz yasal yollara başvuracağını siz meslektaşlarımıza ve kamuoyuna bildirir

Saygılarımızla

Turuncutime.com

Turuncu Medya Grup