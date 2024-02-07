Fatih Ürek'in Çıplak Halinin İnternette İfşa Edilmesiyle Başlayan Skandalın İnanılmaz Anatomisi
Fatih Ürek'in Çıplak Halinin İnternette İfşa Edilmesiyle Başlayan Skandalın İnanılmaz Anatomisi
Magazin arşivimiz inanılmaz skandallarla dolu. Bunlardan bir tanesi de Fatih Ürek'in 'özel' sandığı bir sohbetinin internette ifşa edilmesiyle başlayan süreç. Olayın buralara gideceğini kim bilebilirdi ki?
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Sizi şimdi yakın geçmişe, 2007 yılına götüreceğiz. O dönemi hatırlamak isteyenler için şöyle bir girizgah yapalım. Bülent Ersoy, Popstar Alaturka yarışmasında jüri üyesiyken yarışmacı Armağan Uzun'la evlenmiş, evlendikten 20 gün sonra da aldatılmıştı.
Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici yasak aşkın zirvesinde gümbürtülü bir ilişki yaşıyordu. Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Hanım da katıldığı programlarda "Allah hepsinin belasını versin" şeklinde beddualar yağdırıyordu.
Müzik dünyasında ise ortalığı birbirine katan bir gelişme yaşanmıştı. Fatih Ürek'in "Hadi Hadi" şarkısı herkesi bir anda ayağa kaldırıp oynatmasıyla ortalığı birbirine katıyordu. Şarkı o senenin patlayan tek hiti olmuştu neredeyse.
Hal böyle olunca zaten Bodrum gece hayatının aranan ismi olan Fatih Ürek, popülaritesini daha da artırdı. Yılan dansları geliyordu, "Elalem ne derse desin hadi hadi hadi" gidiyordu.
Tam da bu süreçte hiç kimsenin tahmin etmediği bir skandal yaşandı. İddialara göre Fatih Ürek, MSN isimli programda bir kişiyle kameralı sohbet ederken soyunmaya başladı.
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İddialar dedikodu boyutundan uzaklaşıp ekran görüntülerinin internette yayılmasıyla daha da güçlendi. Sohbette Fatih Ürek olduğu iddia edilen kişi bir anda soyunmuş haliyle görünüyordu.
Olay artık kontrolden çıkmıştı. Fatih Ürek'in hem menajeri hem de Bodrum'da çıktığı mekanın işletmecisi olan eski dansöz Sibel Barış bir açıklama yayınlayarak skandalı yalanlamıştı. O açıklama tam olarak şöyleydi 👇
Bu açıklamanın ardından görüntüleri paylaşan turuncutime isimli web sitesinden karşı atak olarak zehir zemberek bir cevap geldi.
İşler gittikçe çirkinleşiyor, taraflar arasında kimsenin anlamadığı bir hesaplaşma yaşanıyordu. Fatih Ürek ise her fırsatta "O kişi ben değilim, görüntüler fotomontaj" demekle yetiniyordu. Ta ki Hürriyet Gazetesi yazarı Sibel Arna kendisiyle röportaj yapana dek...
Ürek'in "O ben değilim, kabul etmiyorum" sözünden sonra "Yapmayın, sizsiniz besbelli" diyen Arna, Fatih Ürek'i itiraf ettiren ilk isim olmuştu. O röportajın ilgili kısmı şöyleydi:
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"Paris Hilton'un da görüntüleri var"
Fatih Ürek'in görüntüleri sızdıran kişi diye bahsettiği Tunç Erden Yakar turuncutime isimli sitenin yöneticisi. Ama kamuoyu, onu çok daha vahim bir olayın mağduru olarak tanımıştı.
Ankara'da 1997 yılında yaşanan olayda bir grup gencin evi zorbalar tarafından basıldı. Evdeki gençler işkence ve tecavüze maruz kaldı. Olayın mağdurlarından Tunç Erden Yakar, evden kaçmayı başarıp polise sığınmış ve olaylar 17 saat sonra son bulabilmişti.
Bu vahşetten sonra Tunç Erden Yakar'ın hayatında üst üste dramlar yaşadığını yine o dönem çıkan haberlerden biliyoruz. Ayrıca yaşanan bu zorbalık, Serdar Akar'ın "Barda" isimli filminde de işlendi.
Bir magazin skandalının anatomisi de tarihe böyle işlendi. İşin açığı bir ünlünün özel sandığı sohbetinin görüntüleriyle, Türkiye'nin en büyük vahşetini yaşayan mağdurun böyle bir hikayede bir araya gelmesi gerçekten enteresan. Umuyoruz ki her iki taraf da hayatlarına huzurlu bir şekilde devam eder.
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