Bu Olayların Üstünden Geçen Yılları Fark Edince "Vay Bana Vaylar Bana" Diyeceğiniz Kesin

'2009'u yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın, ne yapar? On bir yapar. 2009'un içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. On birle yirmi dokuzu toplayın, Kırk Yapar! ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü...'