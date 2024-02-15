Bu Olayların Üstünden Geçen Yılları Fark Edince "Vay Bana Vaylar Bana" Diyeceğiniz Kesin
Bu Olayların Üstünden Geçen Yılları Fark Edince "Vay Bana Vaylar Bana" Diyeceğiniz Kesin
Zaman su gibi akıp gidiyor sevgili dostlar. Daha dün gibi hatırladığımız şeylerin üstünden meğerse yıllar geçmiş. Bakalım en çok hangisi sizi şaşırtacak?
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Devletin içinde derin devlet kavramıyla tanışmamızı sağlayan Susurluk Kazası'nın üzerinden ise 28 yıl geçmiş.
İçinde Kuzu Kuzu, Hüp, Ay gibi şarkıların yer aldığı ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en efsane albümü olan "Karma" çıkalı tam 23 yıl oldu.
Gözümüzün önünde diye fark etmiyoruz ama Cem Yılmaz tam 30 yıldır sahnede şakalar, komiklikler yapıyor.
Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümü "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayınlanalı tam tamına 21 yıl oldu.
Aysun Kayacı'nın memlekette kriz yaratan "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" lafının üstünden ise tam tamına 17 yıl geçti.
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Metallica'nın İstanbul'daki efsane konserini seyreden dedeler ve nineler şöyle bir kenara ayrılsın çünkü kalpleri tutabilir: O konserin üstünden tam 31 yıl geçti 31!!!
İstanbullular'ın metrobüsle tanışması sanki daha yeni gibi geliyor ama 16 yıl olmuş bile.
Aslı'nın, Volkan Sütçüoğlu'nun, Burhan Bey'in yer aldığı Avrupa Yakası'nın son bölümünü ise 15 yıl önce seyrettik.
Teknolojik bağımlılığımız İPhone'un şu ilk modelini elimize alalı 17 yıl geçmiş. Ne kadar küçükmüş bir zamanlar vay be!
Türkiye Survivor salgını ile ne zaman tanıştı biliyor musunuz? Tam 19 yıl önce!
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Uğur Dündar'ın Melih Gökçek ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında ağırladığı unutulmaz düellonun üstünden de 16 yıl geçti.
Mehmet Ali Erbil'in "Ya Şundadır Ya Bunda" yarışmasında, program katılımcılarının donunu bir anda indirip seyirciyi cinsel organla burun buruna bırakmasının üstünden tam 18 yıl geçti.
İsmail YK'nın "Diskomatik vücudu tam 90-60-90, amanın sımsıcacık o belini sarsam" sözlerine sahip "bomba bomba" şarkısı çıkalı tam 18 yıl olmuş. Şaka gibi...
Devlet Bahçeli'nin MHP'nin 40. yılını kutladığı matematik hesabı ya da bir diğer deyişle "40 Yapar" çıkalı ise tammm tamına 15 yıl olmuş.
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