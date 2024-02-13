Eskiden Ekranlarda Seyredip Şu An Görmemimizin Mümkün Olmadığı Detaylara Hayret Edeceksiniz
Eskiden Ekranlarda Seyredip Şu An Görmemimizin Mümkün Olmadığı Detaylara Hayret Edeceksiniz
Bir zamanlar televizyon ekranlarında seyrettiğimiz şeyleri şu an yeniden görmek neredeyse mümkün değil. Peki siz siz Huysuz Virjin seyrettiği için kadın döven, hayvana şiddet uygulayan, yoldan çıkan bir insan gördünüz mü?
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Adnan Şenses'in bir canlı yayında "Doldur be meyhaneci" şarkısını söylerken bir içki sofrasının oluşturulması gerçekten bir meyhanecinin kadehleri doldurması epey tiyatro gibiydi.
Televizyonda artık bildiğimiz, eski kostümle dans eden dansöz görmeniz de pek zor. Dansöz çıkacaksa da boyundan aşağı kadar tek parça bir kıyafet giyiyor artık.
Metin Arolat'ın "Dert değil" ya da Tarkan'ın "Salına salına sinsice" gibi cesur kliplerini anca açıp internetten izleyebilirsiniz.
Siyasi liderlerin bir araya gelip tartıştığı, birbirlerine üsluplu bir şekilde laf soktuğu açık oturumlar da nostaljik bir detay olarak hayatımızdaki yerini aldı.
İbrahim Tatlıses'in İbo Show'da sıra gecesi konsepti kurması ve çiğ köfte yoğdurup rakı içmesi ise o dönemi yaşayanlar tarafından hiç unutulmadı.
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Saldıray Abi gibi bir mizah karakterinin "Vallahi şurdan şuraya sevişmek nasip olmasın" cümlesinin yarısı da "biiiiiiiipp" olurdu herhalde.
Komedi ustalarının devlet yetkililerini eleştirdiği, taklitlerini yaptığı skeçleri ekranlarda gördünüz mü bilmiyoruz ama biz gördüğümüzde bir 20 yıl geçmişti.
Huysuz Virjin artık aramızda yok ama ona rağmen eski programlarının tekrarını bile ekranlarda göremezsiniz. Sahi, siz hiç Huysuz Virjin seyredip ahlakı bozulan, şiddete meyleden ve yoldan çıkan insanlar gördünüz mü?
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