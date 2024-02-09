Ferdi Tayfur'un Müge Anlı'yı Bile Düşüp Bayıltacak Kadar İlginç Özel Hayatına Dair Bilinmeyen Detaylar
Ferdi Tayfur'un Müge Anlı'yı Bile Düşüp Bayıltacak Kadar İlginç Özel Hayatına Dair Bilinmeyen Detaylar
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O arabesk müziğin babalarından bir tanesi. Plakları rekorlar kırmış, hayran kitlesi sınırları aşmış başarılı bir sanatçı. Şarkılarındaki pastoral aşk hikayeleri ise gerçek hayatının yanında solda sıfır kalır.
Adanalı bir ailenin çocuğu olan Ferdi, babasının ani ölümüyle eğitim hayatını yarıda bırakıyor. Düğünlerde şarkı söyledikten sonra radyonun sınavlarına girip ikinci oluyor ve müzik hayatı böylece başlıyor.
Bu arada yeniden evlenen annesi ve üvey babasıyla yaşayan Ferdi, bir şekilde İstanbul'a kaçmayı başarıyor. O kaçıştan sonra da onu durdurabilene aşk olsun...
İlk ilişkisi evlilik dışı olan Ferdi Tayfur'un bir oğlu dünyaya geliyor ancak anne, oğlunu göstermemek konusunda direnç gösteriyor.
Bütün engellere rağmen Timur 13 yaşındayken onu arayıp buluyor. Kim bilebilirdi ki yıllar sonra Timur 50 yaşındayken babasına bir böbreğini verecek diye?
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Bu arada Ferdi Tayfur askere gidiyor, döner dönmez de Zeliha Hanım'la resmi nikahla evleniyor. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızı oluyor.
Tabii bu arada kariyeri hızla yükselişe geçiyor Ferdi Tayfur'un. Albümler, plaklar, filmler derken Çeşme isimli filmeki başrol oyuncusu Nezla Nazır'a aşık oluveriyor.
Film setinde başlayan bu ilişki tam 30 yıl sürüyor ancak Nazır ve Tayfur resmi olarak evlenemiyor çünkü ünlü şarkıcı Zeliha Hanım'la nikahlı. Bu arada Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın Tuğçe isimli bir kısmı dünyaya geliyor.
İşler bu noktadan sonra iyice karışıyor. Ferdi Tayfur, klibinde oynayan Habibe Ümyani Demir ile yeni bir aşka yelken açıyor ve 32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı terk ediyor. Ferdi Tayfur'un bu ilişkiden de Taha isimli bir çocuğu dünyaya geliyor. Ferdi Tayfur bu esnada 64 yaşında.
Ferdi Tayfur'un Habibe Hanım'la yola devam ettiğini artık herkes kabul etmişken başka bir dedikodu yayılmaya başlıyor: Şarkıcı, nikahlı eşi Zeliha Hanım'a dönüş yaptı deniliyor.
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Necla Nazır ise 32 yıl sonra terk edilişinin bir öğle yemeği sırasında, aniden olduğunu yıllar sonra şu sözlerle anlatıyor:
Necla Nazır, 15 yıl boyunca Ferdi Tayfur'u Habibe Hanım'la paylaştığını ise hiç fark etmediğini söylüyor.
Sadece turneye gittiğinde "tek gecelik" ilişkilerine göz yumduğunu ama asla eşinin başka bir evi olduğunu aklına getihabin
Ekranlarda asla görünmeyen Habibe Hanım ise yılar sonra televizyona çıkıp "Ben Ferdi'le 5-10 yıldır değil, 20 yıldır beraberim. Aşkımız tam gaz devam" şeklinde açıklamalar yapıyor.
Konuyu toparlamak gerekirse elimizdeki en son bilgi, Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Hanım'la hala daha Marmaris'te birlikte yaşadığı yönünde. İlginç bir hikaye değil mi?
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