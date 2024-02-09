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Ferdi Tayfur'un Müge Anlı'yı Bile Düşüp Bayıltacak Kadar İlginç Özel Hayatına Dair Bilinmeyen Detaylar

Ferdi Tayfur'un Müge Anlı'yı Bile Düşüp Bayıltacak Kadar İlginç Özel Hayatına Dair Bilinmeyen Detaylar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.02.2024 - 12:29

Ünlü isimlerin bazıları özel hayatını gözler önünde yaşarken bazıları sır gibi saklıyor. Bunlardan bir tanesi de Ferdi Tayfur. Onun özel hayatı gerçekten Müge Anlı'yı bile şaşırtacak cinsten...

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O arabesk müziğin babalarından bir tanesi. Plakları rekorlar kırmış, hayran kitlesi sınırları aşmış başarılı bir sanatçı. Şarkılarındaki pastoral aşk hikayeleri ise gerçek hayatının yanında solda sıfır kalır.

O arabesk müziğin babalarından bir tanesi. Plakları rekorlar kırmış, hayran kitlesi sınırları aşmış başarılı bir sanatçı. Şarkılarındaki pastoral aşk hikayeleri ise gerçek hayatının yanında solda sıfır kalır.

Adanalı bir ailenin çocuğu olan Ferdi, babasının ani ölümüyle eğitim hayatını yarıda bırakıyor. Düğünlerde şarkı söyledikten sonra radyonun sınavlarına girip ikinci oluyor ve müzik hayatı böylece başlıyor.

Adanalı bir ailenin çocuğu olan Ferdi, babasının ani ölümüyle eğitim hayatını yarıda bırakıyor. Düğünlerde şarkı söyledikten sonra radyonun sınavlarına girip ikinci oluyor ve müzik hayatı böylece başlıyor.

Bu arada yeniden evlenen annesi ve üvey babasıyla yaşayan Ferdi, bir şekilde İstanbul'a kaçmayı başarıyor. O kaçıştan sonra da onu durdurabilene aşk olsun...

Bu arada yeniden evlenen annesi ve üvey babasıyla yaşayan Ferdi, bir şekilde İstanbul'a kaçmayı başarıyor. O kaçıştan sonra da onu durdurabilene aşk olsun...

İlk ilişkisi evlilik dışı olan Ferdi Tayfur'un bir oğlu dünyaya geliyor ancak anne, oğlunu göstermemek konusunda direnç gösteriyor.

İlk ilişkisi evlilik dışı olan Ferdi Tayfur'un bir oğlu dünyaya geliyor ancak anne, oğlunu göstermemek konusunda direnç gösteriyor.

Bütün engellere rağmen Timur 13 yaşındayken onu arayıp buluyor. Kim bilebilirdi ki yıllar sonra Timur 50 yaşındayken babasına bir böbreğini verecek diye?

Bütün engellere rağmen Timur 13 yaşındayken onu arayıp buluyor. Kim bilebilirdi ki yıllar sonra Timur 50 yaşındayken babasına bir böbreğini verecek diye?
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Bu arada Ferdi Tayfur askere gidiyor, döner dönmez de Zeliha Hanım'la resmi nikahla evleniyor. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızı oluyor.

Bu arada Ferdi Tayfur askere gidiyor, döner dönmez de Zeliha Hanım'la resmi nikahla evleniyor. Çiftin bu evlilikten Tuğba ve Funda adında iki kızı oluyor.

Tabii bu arada kariyeri hızla yükselişe geçiyor Ferdi Tayfur'un. Albümler, plaklar, filmler derken Çeşme isimli filmeki başrol oyuncusu Nezla Nazır'a aşık oluveriyor.

Tabii bu arada kariyeri hızla yükselişe geçiyor Ferdi Tayfur'un. Albümler, plaklar, filmler derken Çeşme isimli filmeki başrol oyuncusu Nezla Nazır'a aşık oluveriyor.

Film setinde başlayan bu ilişki tam 30 yıl sürüyor ancak Nazır ve Tayfur resmi olarak evlenemiyor çünkü ünlü şarkıcı Zeliha Hanım'la nikahlı. Bu arada Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın Tuğçe isimli bir kısmı dünyaya geliyor.

Film setinde başlayan bu ilişki tam 30 yıl sürüyor ancak Nazır ve Tayfur resmi olarak evlenemiyor çünkü ünlü şarkıcı Zeliha Hanım'la nikahlı. Bu arada Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın Tuğçe isimli bir kısmı dünyaya geliyor.

İşler bu noktadan sonra iyice karışıyor. Ferdi Tayfur, klibinde oynayan Habibe Ümyani Demir ile yeni bir aşka yelken açıyor ve 32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı terk ediyor. Ferdi Tayfur'un bu ilişkiden de Taha isimli bir çocuğu dünyaya geliyor. Ferdi Tayfur bu esnada 64 yaşında.

İşler bu noktadan sonra iyice karışıyor. Ferdi Tayfur, klibinde oynayan Habibe Ümyani Demir ile yeni bir aşka yelken açıyor ve 32 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır'ı terk ediyor. Ferdi Tayfur'un bu ilişkiden de Taha isimli bir çocuğu dünyaya geliyor. Ferdi Tayfur bu esnada 64 yaşında.

Ferdi Tayfur'un Habibe Hanım'la yola devam ettiğini artık herkes kabul etmişken başka bir dedikodu yayılmaya başlıyor: Şarkıcı, nikahlı eşi Zeliha Hanım'a dönüş yaptı deniliyor.

Ferdi Tayfur'un Habibe Hanım'la yola devam ettiğini artık herkes kabul etmişken başka bir dedikodu yayılmaya başlıyor: Şarkıcı, nikahlı eşi Zeliha Hanım'a dönüş yaptı deniliyor.

Tayfur bu dedikoduları şu sözlerle doğrulayıp konuyu net olarak kapatıyor: 'Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyum.'

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Necla Nazır ise 32 yıl sonra terk edilişinin bir öğle yemeği sırasında, aniden olduğunu yıllar sonra şu sözlerle anlatıyor:

Necla Nazır ise 32 yıl sonra terk edilişinin bir öğle yemeği sırasında, aniden olduğunu yıllar sonra şu sözlerle anlatıyor:

Ferdi evde değildi. Saat 12.00’ye geliyordu. Her gün bu saatte yemeğini hazırlar ofisine gönderirdim. Telefon açıp ‘Yemeğini kaçta istiyorsun?’ dedim. ‘Necla az sonra gazetede göreceksin. Ben ayrılıyorum’ dedi.

Damdan düşer gibi.?

Evet damdan düşmüş gibi oldum zaten. 

Hemen sonra ofisini bastığınız doğru mu? 

Önce gazeteleri okudum, yıkıldım. Beni ofiste karşısında görünce korktu. Hiç sesini çıkaramadı. Ertesi gün dünyanın öteki ucuna Hong-Kong’a gitti. Uzun bir süre gelmedi.

Necla Nazır, 15 yıl boyunca Ferdi Tayfur'u Habibe Hanım'la paylaştığını ise hiç fark etmediğini söylüyor.

Necla Nazır, 15 yıl boyunca Ferdi Tayfur'u Habibe Hanım'la paylaştığını ise hiç fark etmediğini söylüyor.

Sadece turneye gittiğinde "tek gecelik" ilişkilerine göz yumduğunu ama asla eşinin başka bir evi olduğunu aklına getihabin

Sadece turneye gittiğinde "tek gecelik" ilişkilerine göz yumduğunu ama asla eşinin başka bir evi olduğunu aklına getihabin

Ekranlarda asla görünmeyen Habibe Hanım ise yılar sonra televizyona çıkıp "Ben Ferdi'le 5-10 yıldır değil, 20 yıldır beraberim. Aşkımız tam gaz devam" şeklinde açıklamalar yapıyor.

Ekranlarda asla görünmeyen Habibe Hanım ise yılar sonra televizyona çıkıp "Ben Ferdi'le 5-10 yıldır değil, 20 yıldır beraberim. Aşkımız tam gaz devam" şeklinde açıklamalar yapıyor.

Konuyu toparlamak gerekirse elimizdeki en son bilgi, Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Hanım'la hala daha Marmaris'te birlikte yaşadığı yönünde. İlginç bir hikaye değil mi?

Konuyu toparlamak gerekirse elimizdeki en son bilgi, Ferdi Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Hanım'la hala daha Marmaris'te birlikte yaşadığı yönünde. İlginç bir hikaye değil mi?

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