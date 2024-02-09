Ferdi Tayfur'un Müge Anlı'yı Bile Düşüp Bayıltacak Kadar İlginç Özel Hayatına Dair Bilinmeyen Detaylar

Tayfur bu dedikoduları şu sözlerle doğrulayıp konuyu net olarak kapatıyor: 'Zeliha Hanım'a döndüğüm doğrudur. O yalnızdı, ben yalnızdım. Zaten kadıncağız yıllardır yalnız, benim yolumu gözlüyordu. Ömrümün çoğu gitti azı kaldı. Onun da öyle. Kalan ömrümü eşimle birlikte geçirmek istiyorum, çok mutluyum.'