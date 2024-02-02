Fenomen Adam Sadettin Teksoy'un Kafamızda Derin İzler Bırakan Birbirinden İlginç Olayları

90'lı yılları yaşayanlar Sadettin Teksoy'u ve onun efsane programı 'Teksoy Görevde'yi hatırlayacaktır. Bu mükemmel programdan sonra başka projelerde de yer alan Teksoy'un hayatımızda iz bırakan ve bizi dumurlara uğratan olaylarını bir kere daha hatırlayalım.