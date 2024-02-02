Fenomen Adam Sadettin Teksoy'un Kafamızda Derin İzler Bırakan Birbirinden İlginç Olayları
Fenomen Adam Sadettin Teksoy'un Kafamızda Derin İzler Bırakan Birbirinden İlginç Olayları
90'lı yılları yaşayanlar Sadettin Teksoy'u ve onun efsane programı 'Teksoy Görevde'yi hatırlayacaktır. Bu mükemmel programdan sonra başka projelerde de yer alan Teksoy'un hayatımızda iz bırakan ve bizi dumurlara uğratan olaylarını bir kere daha hatırlayalım.
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Eskiler bilir, Türk televizyonlarında Sadettin Teksoy gibi bir fenomen vardı. Memleketin dört bir yanına gider, doğaüstü olayları araştırıp bulurdu ya da biz öyle olduğuna inanırdık. Teksoy'un bugüne kadar gerçekleştirdiği programlarındaki o aşırı ilginç olaylardan bazılarını yeniden hatırlayalım dedik. Buyurun 👇
Mesela bir gün kendisi bastı buradan kutuplara gitti. "Görelim bakalım kutuplarda namaz oluyor mu? Yoksa olmuyor mu?" diyerek şükür namazı kıldı. Demek ki oluyormuş 👍
Denizli'nin Dodurgalar ilçesinde bir mağara buldu ve oranın adını Keloğlan Mağarası koydu. Rivayete göre mağaraya giren kellerin saçı çıkıyormuş çünkü. O mağarada okunması gereken dörtlüğü de şuraya bırakıyoruz 👇
Hendek'te oturan soğuk demirci ustasına maske taktırıp "İşte yerli Spiderman" diye bizlere tanıttı. Süper kahramanlık gazını alan vatandaş, apartman kolonuna sarılıp deli gibi tırmandı.
Yumurtlayan horozları olduğunu iddia eden bir aile buldu. İşin enteresan yanı, horozun 15 yıllık yumurtasını sakladığını ve yumurta durdukça içinde mücevher oluşacağını savunan kadının o inanmış haliydi.
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Adana'nın bir köyünde yer altından çıkan suyun botoks etkili olduğunu da anlattı bize Sadettin Abi. Suyu zeytinyağıyla karıştırıp yüzünüze sürünce botoks etkisi yaratıyormuş. Bedava estetik!
Van Gölü'ne gidip "Van Gölü Canavarı"nı ilk kez görüntüledi. Bu olay o dönem Türkiye'nin epey bir gündeminde yer almıştı. Zaten Sadettin Abi de bu haberden sonra "Canavar Uzmanı" ünvanını aldı.
1998 yılında Derya Taşkıran adlı UFO temasçısı kişiyle görüştü ve uzaylılar hakkında "birinci ağızdan" bilgileri alıp bizlere aktardı.
Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına girip pigme aradı. Onları ararken de ekran başındakilere "Dikkat etmek lazım bunlar maymun yiyor." şeklinde uyarılarda bulundu.
Bursa'ya gitti, elinde megofanla "Tarzaaaaaan" diye bağırdı. Ve inanır mısınız, uzaktan bir ses "Teksoooooy" diye cevap verdi, ardından da Tarzan geldi.
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Ya sen gerçekten inanılmaz bir adamsın Sadettin Abi. Bize yaşattığın şu olaylar için tebrikler 😄
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