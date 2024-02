Erkeklerin Cinsellikle İlgili Utanıp Hiç Kimseye Soramadığı Şeyleri Ürolog Dr. Emrah Topbaş'a Sorduk

Sebebi sürat olan bir konunun süratle çözülebilmesi kulağımı tırmalıyor.

Bir kapı arkasında, evdekiler, ebeveynler duymasın görmesin diye hızlıca sonuca ulaşmak isteyen ergen bir birey düşünün. Kendini tatmin etmeyi derhal varılması gereken bir hedef olarak deneyimleyen delikanlı, sistemi de o şekilde entegre eder. Cinsel organla olan ilişkiyle ulaşılması gereken haz derhal elde edilmeli ve o dopamin deşarjı yaşanmalı! Sonra bi daha, bi daha! Her dopamin suistimali gibi bu da bir bağımlılığa evrilir. Artık sıkıldığı her an kendine yardımcı bir enstrümanı vardır delikanlının. Üstelik bedava! Antidepresan olarak kullanır bunu bilmeden. Ama unutmamak gerekir ki; depresyon döneminde suistimal edilen her şey gibi mastürbasyon da, önümüzdeki o heybetli depresyon duvarı üzerine bir tuğla daha koyar. Her mastürbasyonla adeta zıplayıp duvarın öte tarafındaki cenneti gören ve anlık rahatlayan bu bağımlı birey, bir sonraki zıplamada daha yüksek bir engeli aşmak durumundadır artık. Psikoterapistlere bir selam daha verelim. Canlarım