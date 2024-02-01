Erkeklerin Cinsellikle İlgili Utanıp Hiç Kimseye Soramadığı Şeyleri Ürolog Dr. Emrah Topbaş'a Sorduk

Evet öyledir. Sünnet işleminin organik ve fiziksel etkileri değil ama derin psikolojik etkileri erken boşalma sebebidir. Pipisinin her hareketinde ağrı, acı hisseden ve damla dahi olsa kan gören, kendi rızası dışında vücudunda bir değişiklik yapılan çocuğun pipisiyle olan ilişkisi bozulur. İleri yaşlarda her ereksiyonda ağrı, acı yaşayacağım algısını aşamayan çocuk; bu ağrıdan derhal kaçışı, dolayısıyla sertliğini devam ettirmemeyi seçer. Bu süreci tersine çevirmek; bilinçdışının bilinçli kontrole evrilmesi ile mümkün. Bunun için de psikoterapiye ihtiyaç duyarız.

Erişkin dönemde kendi isteğiyle sünnet işlemi yaptıranlarda boşalma süresinin değişmediğini gösteren onlarca bilimsel makale mevcut. Yani konu sünnet biçimi, tekniği, ne kadar kesildiği, nasıl dikildiği ya da dikişsiz olması ile ilgili değil; yaratılan psikolojik travma ile ilgilidir. Çok sevdiğim psikoterapi camiasına selam olsun