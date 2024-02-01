Erkeklerin Cinsellikle İlgili Utanıp Hiç Kimseye Soramadığı Şeyleri Ürolog Dr. Emrah Topbaş'a Sorduk
Erkeklerin Cinsellikle İlgili Utanıp Hiç Kimseye Soramadığı Şeyleri Ürolog Dr. Emrah Topbaş'a Sorduk
Cinsellik hayatın bir parçası, su içmek kadar olağan. Ancak birçoğumuz cinsellikle ilgili merak ettiklerimizi arkadaşlarımıza bile sorarken çekiniyoruz. O yüzden de zor durumda kalmadıkça doktora gitmeyen bir milletiz. Biz de utanıp sıkılan erkeklere bir faydamız olsun dedik ve Ürolog Dr. Emrah Topbaş'a merak edilenleri sorduk.
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Dr. Emrah Topbaş'ı hem ortak arkadaşlarımızdan hem de yaptığı gösterilerden tanıyorum. Ürolog olmanın verdiği uzmanlıkla sahnede cinsellike ilgili konuları oldukça esprili bir dille anlatıyor. Hem konunun ehli hem de bilmediğimiz terimlerle kafamızı karıştırmıyor diye gittim yakaladım Dr. Emrah'ı.
Özellikle erkeklerin en çok merak ettiği konularla ilgili bakın Ürolog Dr. Emrah Topbaş ne cevaplar verdi?
Geçen bir yerlerde okumuştum, bilmiyorum doğru mu? Sünnet erken boşalmaya sebep mi oluyor?
O zaman henüz bebekken yapılan sünnetlerde bu travma olmuyor gibi mi anlamalıyız?
Erken boşalma sorununu çözebilecek en basit yöntem diye bir şey var mı?
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İdeal boşalma süresi diye bir şey var mı peki?
Orgazm olmak sadece kadınlara mı mahsus? Yani erkek sadece boşalır ama kadın orgazm da olur diyebilir miyiz?
Peki o cevaplanmamış efsane soruyu soralım: Kadınlar boya mı bakar işleve mi?
Penis büyütme ameliyatı diye bir şey var mı?
Hocam son olarak şunu sorup kapatalım konuyu o zaman: Ne yesin, ne içsin bu erkekler?
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Utanıp soramadıklari müddetçe de sorunları büyümeye devam eder. Tıpta ayıp yoktur kardeşim.
Sünnet, penis başı ve frenulumun sürtünmeye maruz kaldığı için nasırlaşır ve erkeğin cinsellikten duyduğu hazzı düşürür diye duydum ben de. Bununla ilgili ar... Devamını Gör
Ney ney neyyy? :) tek diyebileceğim öyle her duyduğunuza inanmayın lütfen.
İçerik tırt ama foto seçimlerine bayıldım, sayende artık her orgasm olduğumda ibo gelecek gözümün önüne, bence erken boşalma şansım kalmadı, teşekkürler