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2005 Yılında 50 TL ile Alınabilenler 2025 Yılında 500 TL ile Alınabilenlerle Kıyaslandı

2005 Yılında 50 TL ile Alınabilenler 2025 Yılında 500 TL ile Alınabilenlerle Kıyaslandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 09:26

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@plus90_official adlı Instagram içerik sayfası, 2005 yılında 50 TL ile neler alınabildiğini, 2025 yılında 500 TL ile neler alınabildiğiyle kıyasladı. 2005’in 50 TL’si günümüzün 500 TL’si diyenlere yanıt niteliği taşıyan bir video olmuştu. Çünkü alınabilenler arasında epey fark vardı. Simidinden çayına, çayından altınına birçok örnek verilmişti. Gelin detaylara geçelim!

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İzleyiciler ise video karşısında “O zaman 50 TL günümüzün 5000 TL’si oldu” dedi.

İzleyiciler ise video karşısında “O zaman 50 TL günümüzün 5000 TL’si oldu” dedi.

Alım gücünün düşüşü ve 50 TL’nin değer kaybı ortadaydı. Zamanında 50 TL ile neler yapabildiklerini anlatanlar da oldu. Bizler de sizlere soralım o zaman, 50 TL ile neler alabiliyordunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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