Pakistan’ı Gezen Türk, Sineklerden Geçilmeyen Et Pazarını Paylaştı: “Görmez Olaydım”

@ugurkola adlı Instagram hesabından içerikler üreten Uğur Kola adlı gezgin, Pakistan seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Pakistan hijyen konusunda sınıfta kalışıyla sık sık konuşuluyor. Gezgin de bir et pazarını kayda almıştı. Tezgahlarda alıcısını bekleyen etler sineklerle doluydu. Bırakın satın almayı, pazar adım atmak bile tartışılır gibiydi. Gelin bir de birlikte bakalım!