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Pakistan’ı Gezen Türk, Sineklerden Geçilmeyen Et Pazarını Paylaştı: “Görmez Olaydım”

Pakistan’ı Gezen Türk, Sineklerden Geçilmeyen Et Pazarını Paylaştı: “Görmez Olaydım”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 08:36

İçerik Devam Ediyor

@ugurkola adlı Instagram hesabından içerikler üreten Uğur Kola adlı gezgin, Pakistan seyahatinden bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Pakistan hijyen konusunda sınıfta kalışıyla sık sık konuşuluyor. Gezgin de bir et pazarını kayda almıştı. Tezgahlarda alıcısını bekleyen etler sineklerle doluydu. Bırakın satın almayı, pazar adım atmak bile tartışılır gibiydi. Gelin bir de birlikte bakalım!

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Pakistan’a ve Hindistan’a giden gezginlerin videoları sosyal medyada epey etkileşim alıyor.

Pakistan’a ve Hindistan’a giden gezginlerin videoları sosyal medyada epey etkileşim alıyor.

Çünkü hijyen konusunda pek de bizim kültürümüzle uyuşmuyorlar. Sokaklardaki açık tuvaletler, iki adım ötede hazırlanıp satılan sokak lezzetleri, sinekler böcekler derken midemizi tutmak elde değil.

Videoya dönecek olursak siz ne düşünüyorsunuz? Alışveriş yapar mıydınız? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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