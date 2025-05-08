Kulağını Deldiren Adama Ailesinden “Prenses” Konseptli Parti Sürprizi!

Erkeklerin aksesuar olarak kulağını deldirmesi eskiden pek de hoş karşılanmaz ve aykırı görülürdü biliyorsunuz ki. Artık bu konu daha kabul görür bir hale gelmiş olsa da yurdumuz insanı goygoyunu yapmadan da edemiyor. Bir genç adam da kulağını deldirince ailesi “prenses” konseptli bir parti hazırladı. “İyi ki doğdun prenses” şarkısı da eksik olmadı. @sil4laylaylom adlı TikTok kullanıcısı o anları TikTok hesabından paylaştı!