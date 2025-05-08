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Kulağını Deldiren Adama Ailesinden “Prenses” Konseptli Parti Sürprizi!

Kulağını Deldiren Adama Ailesinden “Prenses” Konseptli Parti Sürprizi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.05.2025 - 11:27

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Erkeklerin aksesuar olarak kulağını deldirmesi eskiden pek de hoş karşılanmaz ve aykırı görülürdü biliyorsunuz ki. Artık bu konu daha kabul görür bir hale gelmiş olsa da yurdumuz insanı goygoyunu yapmadan da edemiyor. Bir genç adam da kulağını deldirince ailesi “prenses” konseptli bir parti hazırladı. “İyi ki doğdun prenses” şarkısı da eksik olmadı. @sil4laylaylom adlı TikTok kullanıcısı o anları TikTok hesabından paylaştı!

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Ne diyorsunuz, zorbalık söz konusu olunca çığır aşmışlar diyebilir miyiz?

Ne diyorsunuz, zorbalık söz konusu olunca çığır aşmışlar diyebilir miyiz?

Şaka bir yana ailelerin yaptığı bu tip şakaların hastasıyız. E tabii sosyal medya kullanıcıları da videoya yorumlar ve beğeniler yağdırdı. Video kısa sürede viral oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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