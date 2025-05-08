İstanbul Kadıköy’de 70 Milyon TL’ye Satılan Ev Fiyatıyla Dudak Uçuklattı: “Değer mi, Değmez mi?”

Ancak deprem bir İstanbul gerçeğiyken, zemin, bina yaşı ve sağlamlığı da işin içine katılarak fiyat belirlenmeli diye düşünüyoruz. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Ev almak için ayırdığınız 70 milyon TL’niz olsa bu evi tercih eder miydiniz?