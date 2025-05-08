İstanbul Kadıköy’de 70 Milyon TL’ye Satılan Ev Fiyatıyla Dudak Uçuklattı: “Değer mi, Değmez mi?”

Söz konusu gayrimenkul piyasası olunca İstanbul diğer şehirlerimize kıyasla listenin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle evler deniz manzaralıysa yanına yaklaşılamayacak fiyatlar duyuyoruz. Kimileri fiyatları normal görürken kimileri de absürt karşılıyor. Şimdi Kadıköy’de Moda sahilde yer alan bir evle karşınızdayız. 7+1 olan evin fiyatı tamı tamına 70 milyon TL. Gelin değer mi değmez mi birlikte bakalım!
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İşin içine güzel lokasyon ve deniz manzarası girince fiyat artışını normalleştirebiliyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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