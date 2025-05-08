onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul Kadıköy’de 70 Milyon TL’ye Satılan Ev Fiyatıyla Dudak Uçuklattı: “Değer mi, Değmez mi?”

İstanbul Kadıköy’de 70 Milyon TL’ye Satılan Ev Fiyatıyla Dudak Uçuklattı: “Değer mi, Değmez mi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.05.2025 - 09:31

İçerik Devam Ediyor

Söz konusu gayrimenkul piyasası olunca İstanbul diğer şehirlerimize kıyasla listenin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle evler deniz manzaralıysa yanına yaklaşılamayacak fiyatlar duyuyoruz. Kimileri fiyatları normal görürken kimileri de absürt karşılıyor. Şimdi Kadıköy’de Moda sahilde yer alan bir evle karşınızdayız. 7+1 olan evin fiyatı tamı tamına 70 milyon TL. Gelin değer mi değmez mi birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

İşin içine güzel lokasyon ve deniz manzarası girince fiyat artışını normalleştirebiliyoruz.

İşin içine güzel lokasyon ve deniz manzarası girince fiyat artışını normalleştirebiliyoruz.

Ancak deprem bir İstanbul gerçeğiyken, zemin, bina yaşı ve sağlamlığı da işin içine katılarak fiyat belirlenmeli diye düşünüyoruz. Siz ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Ev almak için ayırdığınız 70 milyon TL’niz olsa bu evi tercih eder miydiniz?

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın