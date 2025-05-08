Esenyurt’ta Bir Adam Ürettiği Deprem Kabinine Girerek Yıkımına Karar Verilen Bir Binada Denedi!

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem vatandaşlara korku yaşatarak, Büyük İstanbul Depremi gerçeğini hatırlattı. İmkanı olanlar evlerinden güvenli semtlere taşınıyor, şehirden ayrılıyor. Ancak hayat da bir yandan devam ediyor. Deprem kabini geliştiren bir adam ise Esenyurt’ta yıkımına karar verilen binada kabini test etti. Kabinin içine giren adam yıkımdan sonra kabinden sapasağlam çıktığı anları da paylaştı.