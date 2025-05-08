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Esenyurt’ta Bir Adam Ürettiği Deprem Kabinine Girerek Yıkımına Karar Verilen Bir Binada Denedi!

Esenyurt’ta Bir Adam Ürettiği Deprem Kabinine Girerek Yıkımına Karar Verilen Bir Binada Denedi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.05.2025 - 12:47

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İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem vatandaşlara korku yaşatarak, Büyük İstanbul Depremi gerçeğini hatırlattı. İmkanı olanlar evlerinden güvenli semtlere taşınıyor, şehirden ayrılıyor. Ancak hayat da bir yandan devam ediyor. Deprem kabini geliştiren bir adam ise Esenyurt’ta yıkımına karar verilen binada kabini test etti. Kabinin içine giren adam yıkımdan sonra kabinden sapasağlam çıktığı anları da paylaştı.

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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin artçıları devam etmekte.

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin artçıları devam etmekte.

Uzmanların görüşleri de anbean takip ediliyor. Vatandaşlar önlem alabilmenin derdinde. Bu sebeple deprem kabinleri de işe yarayıp yaramadıklarına dair tartışmalar yaratıyor. 

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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