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Mersin'deki Bir Müzik Kursu Öğretmeni "Göz Bağlama Oyunu" ile Çocukları İstismar Etti

Mersin'deki Bir Müzik Kursu Öğretmeni "Göz Bağlama Oyunu" ile Çocukları İstismar Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.05.2025 - 12:10 Son Güncelleme: 08.05.2025 - 12:16

Türkiye yeni bir istismar haberiyle sarsılıyor. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Mersin'deki bir müzik kursunda yaşanan istismarda kurs öğretmeni Sekan Güneş'in 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Şikayetçi olan çocukların ve ailelerin ifadeleri ise tüyler ürpertici.

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Bugün Gerçek Gündem'de yer alan bir haber, okuyanların tüylerini ürpertti. Seyhan Avşar'ın haberine göre olay Mersin'deki bir müzik kursunda gerçekleşti.

Bugün Gerçek Gündem'de yer alan bir haber, okuyanların tüylerini ürpertti. Seyhan Avşar'ın haberine göre olay Mersin'deki bir müzik kursunda gerçekleşti.

Un fabrikasında çalışan, ek iş olarak da müzik öğretmenliği yapan Serkan Güneş, Ozan Müzik'te çalışmaya başladı. Güneş, iddialara göre kursa gelen öğrencilerde 'tadım oyunu' adı altında cinsel istismarda bulundu.

Olay 20 Nisan'da F.B. isimli çocuğun annesiyle kursa kayıt olmasının ardından açığa çıktı.

Olay 20 Nisan'da F.B. isimli çocuğun annesiyle kursa kayıt olmasının ardından açığa çıktı.

Çocuğunu kursa kaydettirmek üzere Serkan Güneş ile anlaşan anne, çocuğunu içeri bırakıp kendisi dışarda bir mekanda bekledi. Annenin ayrılmasının ardından markete giden Serkan Güneş, marketten çikolata ve dondurma aldı. Çocuğa “hadi gözü kapalı tat bulma oyunu oynayalım” diyen Güneş, istismara başladı.

Çocuğun kurstan ayrılıp annesine durumu anlatmasının ardından aile karakola gidip Serkan Güneş'ten şikayetçi oldu.

Çocuğun kurstan ayrılıp annesine durumu anlatmasının ardından aile karakola gidip Serkan Güneş'ten şikayetçi oldu.

Fail Güneş Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade de, “F.B. sıkılmıştı. ‘Gözü kapalı tat bulma oyunu oynayabileceğimizi’ söyledim. F.B.’nin gözünü uzunca bir bezle bağladım. Ardından çikolatayı ve dondurmayı denettim. Ne olduğunu bildi. Dondurma erimeye başlamıştı. F.B.’yi alıp mutfağa götürdüm. Müzik malzemeleri kirlenmesin istedim. Ben her öğrencimin dikkati dağıldığında ödül amacıyla çikolata, dondurma vermekteyim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkemeye çıkarılan Serkan Güneş, 22 Nisan 2025 günü Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.

Serkan Güneş'in tutuklanmasının ardından diğer çocuklar da aynı kursta Güneş tarafından istismara uğradığını söyledi. İstismara uğrayan çocuk sayısının 7 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Serkan Güneş'in tutuklanmasının ardından diğer çocuklar da aynı kursta Güneş tarafından istismara uğradığını söyledi. İstismara uğrayan çocuk sayısının 7 civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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