Mersin'deki Bir Müzik Kursu Öğretmeni "Göz Bağlama Oyunu" ile Çocukları İstismar Etti
Türkiye yeni bir istismar haberiyle sarsılıyor. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Mersin'deki bir müzik kursunda yaşanan istismarda kurs öğretmeni Sekan Güneş'in 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Şikayetçi olan çocukların ve ailelerin ifadeleri ise tüyler ürpertici.
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Bugün Gerçek Gündem'de yer alan bir haber, okuyanların tüylerini ürpertti. Seyhan Avşar'ın haberine göre olay Mersin'deki bir müzik kursunda gerçekleşti.
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Olay 20 Nisan'da F.B. isimli çocuğun annesiyle kursa kayıt olmasının ardından açığa çıktı.
Çocuğun kurstan ayrılıp annesine durumu anlatmasının ardından aile karakola gidip Serkan Güneş'ten şikayetçi oldu.
Serkan Güneş'in tutuklanmasının ardından diğer çocuklar da aynı kursta Güneş tarafından istismara uğradığını söyledi. İstismara uğrayan çocuk sayısının 7 civarında olduğu tahmin ediliyor.
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