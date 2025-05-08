Mersin'deki Bir Müzik Kursu Öğretmeni "Göz Bağlama Oyunu" ile Çocukları İstismar Etti

Türkiye yeni bir istismar haberiyle sarsılıyor. Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Mersin'deki bir müzik kursunda yaşanan istismarda kurs öğretmeni Sekan Güneş'in 7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor. Şikayetçi olan çocukların ve ailelerin ifadeleri ise tüyler ürpertici.