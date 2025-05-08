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DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’in Aracında Bulunduğu İddia Edilen Suikast Düzeneği Hakkında Açıklama

DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’in Aracında Bulunduğu İddia Edilen Suikast Düzeneği Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2025 - 12:06 Son Güncelleme: 08.05.2025 - 12:26

Geçtiğimiz günlerde bir gazetede çıkan ve gündeme bomba gibi düşen ‘Sırrı Süreyya Önder’in aracında suikast düzeneği bulundu’ haberleri hakkında DEM Parti’den açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada haber doğrulanırken “Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in arabasında suikast düzeneği bulunmuş!

3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in arabasında suikast düzeneği bulunmuş!

Geçtiğimiz günlerde bir gazetede Sırrı Süreyya Önder’in vefatından kısa bir süre önce arabasında suikast düzeneği bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddia sonrasında ne DEM Parti’den ne de resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı. 

Vefatın üzerinden geçen 5 gün sonrasında iddialar hakkında DEM Parti’den açıklama yapıldı.

DEM Parti’den yapılan açıklamada iddialar doğrulanırken ““Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti’den yapılan açıklamada iddialar doğrulanırken ““Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

İşte DEM Parti’nin açıklaması: “Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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