DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’in Aracında Bulunduğu İddia Edilen Suikast Düzeneği Hakkında Açıklama
Geçtiğimiz günlerde bir gazetede çıkan ve gündeme bomba gibi düşen ‘Sırrı Süreyya Önder’in aracında suikast düzeneği bulundu’ haberleri hakkında DEM Parti’den açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada haber doğrulanırken “Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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3 Mayıs’ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in arabasında suikast düzeneği bulunmuş!
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DEM Parti’den yapılan açıklamada iddialar doğrulanırken ““Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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