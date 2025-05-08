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“Halkın Döviz Alması Yasaklansın”: AKP’li Vekil, Dövize Yönelimin Engellenmesini İstedi

“Halkın Döviz Alması Yasaklansın”: AKP’li Vekil, Dövize Yönelimin Engellenmesini İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2025 - 11:21

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a ilginç bir öneride bulundu. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre; Güneş, dövize yönelimin engellenmesi için “Halkın döviz alması yasaklansın, yalnızca ithalat ve ihracat yapanlar döviz alabilsin” dedi.

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AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a “Vatandaşın döviz almasını yasaklayın” önerisinde bulundu.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a “Vatandaşın döviz almasını yasaklayın” önerisinde bulundu.

Kulak burun doktoru olan AKP’li Güneş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Fatih Karahan’a şunları söyledi:

“Ben ekonomist değilim ama vatandaşın dövize yönelmesini, dövizi mevduat olarak kullanmasını engellemenin bir yolu vardır diye düşünüyorum. Nedir o? Diyelim ki Türkiye’de dövize yönelik, dövize endeksli, dolara, Euro’ya endeksli veya altına endeksli bir dijital para sistemi çıkartılabilir. Vatandaşın yatırımları bu dijital para üzerinden yaptırılabilir. Döviz bulundurulması, döviz alınması yasaklanır ve ihracat, ithalat yapacak insanların resmi işlemleri bankadan yapılırsa bu olay çözülebilir diye düşünüyorum.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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