“Halkın Döviz Alması Yasaklansın”: AKP’li Vekil, Dövize Yönelimin Engellenmesini İstedi

Kulak burun doktoru olan AKP’li Güneş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Fatih Karahan’a şunları söyledi:

“Ben ekonomist değilim ama vatandaşın dövize yönelmesini, dövizi mevduat olarak kullanmasını engellemenin bir yolu vardır diye düşünüyorum. Nedir o? Diyelim ki Türkiye’de dövize yönelik, dövize endeksli, dolara, Euro’ya endeksli veya altına endeksli bir dijital para sistemi çıkartılabilir. Vatandaşın yatırımları bu dijital para üzerinden yaptırılabilir. Döviz bulundurulması, döviz alınması yasaklanır ve ihracat, ithalat yapacak insanların resmi işlemleri bankadan yapılırsa bu olay çözülebilir diye düşünüyorum.”