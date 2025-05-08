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Ekrem İmamoğlu’nun Twitter Hesabının Kapanmasına Yılmaz Özdil’den Tepki: "Hiçbir Şeye Benzemez"

Ekrem İmamoğlu’nun Twitter Hesabının Kapanmasına Yılmaz Özdil’den Tepki: "Hiçbir Şeye Benzemez"

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 10:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturma sonrasında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmişti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının kapanmasına, “Hiçbir şeye benzemez g.. korkusu.” diye tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Yolsuzluk” soruşturması kapsamında yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı erişime kapatılmıştı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İmamoğlu’nun bir paylaşımında suç teşkil eden açıklama nedeniyle kararın alındığını duyurdu.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanmasına tepki gösterdi.
twitter.com

'Mazbatayı sildiler, diplomayı sildiler, X hesabını sildiler, korktuklarını biliyorduk ama ödlerinin bu derece koptuğunu bilmiyorduk, halk arasındaki tabirle “hiçbir şeye benzemez g.. korkusu.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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