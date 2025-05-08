İletişim Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu’na Getirilen Erişim Engelinin Nedenini Açıkladı
İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeline dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek” ifadesi kullanıldı.
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellenmesine ilişkin açıklama yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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