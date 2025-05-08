X’in Avukatı Gönenç Gürkaynak’tan Ekrem İmamoğlu’nun Erişim Engeli Hakkında Açıklama
Avukat Gönenç Gürkaynak, Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin 'Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım'' dedi.
Daha sonra bir kez daha sosyal medyadan açıklama yapan Gürkaynak alınan karara itiraz edildiğini belirtti.
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Avukat Gönenç Gürkaynak, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin bir açıklamada bulundu.
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Gönenç Gürkaynak itiraz ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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