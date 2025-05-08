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X’in Avukatı Gönenç Gürkaynak’tan Ekrem İmamoğlu’nun Erişim Engeli Hakkında Açıklama

X’in Avukatı Gönenç Gürkaynak’tan Ekrem İmamoğlu’nun Erişim Engeli Hakkında Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2025 - 09:32 Son Güncelleme: 08.05.2025 - 11:12

Avukat Gönenç Gürkaynak, Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin 'Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım'' dedi.

Daha sonra bir kez daha sosyal medyadan açıklama yapan Gürkaynak alınan karara itiraz edildiğini belirtti.

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Avukat Gönenç Gürkaynak, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Avukat Gönenç Gürkaynak, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Gürkaynak, sosyal medya platformu X’in avukatı sıfatıyla, söz konusu erişim engeline dava açacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır. Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler.

Bu vesileyle, kapatılan hesaplarla ilgili olarak 3 Nisan'dan bu yana profilimde sabit gönderi olarak duran hususu Sayın Ekrem Imamoğlu'nun hesabına dair X işlemiyle ilgili olarak da tekrar hatırlatmak isterim: Ülkemizdeki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirmesi kararları benim tasarrufum ve takdirim ile incelenmekte değildir. Bu hususlar mahkemeler ve ilgili idare tarafindan X'e doğrudan aktarılmakta ve müvekkil şirket tarafından doğrudan incelenmektedir.

Serbest avukat olarak bana vazife düşebilen tek nokta, bu olayda olduğu gibi müvekkilin konuyu yargısal denetime taşıyarak ilgili mahkeme kararına karşı hukuk yollarına başvurma talimatı vermesi noktasıdır.'

Gönenç Gürkaynak itiraz ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Gönenç Gürkaynak itiraz ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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