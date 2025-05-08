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Ekrem İmamoğlu’nun Twitter Hesabı Neden Kapandı? DMM’nin Kapanmaya Gerekçe Gösterdiği Paylaşım

Ekrem İmamoğlu’nun Twitter Hesabı Neden Kapandı? DMM’nin Kapanmaya Gerekçe Gösterdiği Paylaşım

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 10:18

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğluyolsuzluk” iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün ise Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarına devam ettiği Twitter hesabı Türkiye’den erişime kapandı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu’nun hesabının yaptığı bir paylaşım yüzünden kapandığını açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanmasına neden olan paylaşımı ortaya çıktı.

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Yaklaşık 2 aydır “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün yeni gelişme yaşandı.

Yaklaşık 2 aydır “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün yeni gelişme yaşandı.

Tutuklandıktan sonra avukatları aracılığıyla hesabından paylaşımlara devam eden Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı, Türkiye’den erişime engellendi.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, hesabın kapatılma gerekçesi olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İmamoğlu’nun bir paylaşımı hakkındaki re’sen soruşturma açmasını göstermişti.

Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanmasına neden olan paylaşımı şu şekilde 👇

Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanmasına neden olan paylaşımı şu şekilde 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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