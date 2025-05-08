Ekrem İmamoğlu’nun Twitter Hesabı Neden Kapandı? DMM’nin Kapanmaya Gerekçe Gösterdiği Paylaşım

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün ise Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarına devam ettiği Twitter hesabı Türkiye’den erişime kapandı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu’nun hesabının yaptığı bir paylaşım yüzünden kapandığını açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanmasına neden olan paylaşımı ortaya çıktı.