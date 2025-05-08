Ekrem İmamoğlu’nun Twitter Hesabı Neden Kapandı? DMM’nin Kapanmaya Gerekçe Gösterdiği Paylaşım
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanmıştı. Bugün ise Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarına devam ettiği Twitter hesabı Türkiye’den erişime kapandı.
İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ekrem İmamoğlu’nun hesabının yaptığı bir paylaşım yüzünden kapandığını açıklamıştı. Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanmasına neden olan paylaşımı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 2 aydır “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugün yeni gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanmasına neden olan paylaşımı şu şekilde 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın