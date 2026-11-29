Sepete eklenen ürüne ihtiyacınız yoksa ve fiyatı kargo ücretinden yüksekse ücretsiz kargo size pahalıya patlıyor. Örneğin 50 liralık kargo ücretinden kurtulmak için 200 liralık gereksiz bir ürün almak, cebinizden fazladan 150 lira çıkması demek.

Diş macunu, şampuan, pil ya da okumayı planladığınız bir kitap gibi nasılsa alacağınız ürünler ise sınırı tamamlamak için akıllıca bir seçim. Böylece hem kargo ücreti ödemiyor hem de ileride yapacağınız bir alışverişi öne çekmiş oluyorsunuz.