Ücretsiz Kargo Sınırına Ulaşmak İçin Sepete Ürün Eklemek Gerçekten Avantajlı mı?
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Online alışverişte sepet tutarı ücretsiz kargo sınırının biraz altında kalınca çoğumuz araya küçük bir ürün daha ekleyip kargo ücretinden kurtulduğumuzu düşünüyoruz. Oysa bu konudaki araştırmalar, sınıra yetişmek için yapılan eklemelerin çoğu zaman alıcıdan çok satıcının işine yaradığını gösteriyor.
Harvard araştırmasına göre alışverişçiler kargo sınırına yetişmek için yüzde 9,4 daha fazla harcıyor.
Amazon kargo sınırını 25 dolara indirince sepetteki ürün sayısı da geriledi.
Eklediğiniz ürün zaten alacağınız bir şeyse kargo sınırı gerçekten kazandırıyor.
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