article/comments
article/share
Haberler
Finans
Kargo Şirketlerinin Paketleri Daha Hızlı Dağıtmak İçin Kullandığı 9 Sistem

etiket Kargo Şirketlerinin Paketleri Daha Hızlı Dağıtmak İçin Kullandığı 9 Sistem

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
24.10.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kargom dağıtıma çıktı yazısını gördüğünde artık sabırsızlıkla kapıya bakmaya başlıyorsan yalnız değilsin. Ama o paketin kapına gelene kadar yaşadığı yolculuk, ekranda gördüğümüz birkaç takip bilgisinden çok daha karmaşık.

Üstelik kullanılan teknoloji artık yalnızca paketin nerede olduğunu gösterme seviyesinde değil. Paketlerin ayrıştırılmasından araçların yüklenmesine, kuryenin izleyeceği sıradan müşteriye gönderilecek tahmini teslimat saatine kadar birçok aşama yazılımlar tarafından hesaplanabiliyor. 

Peki, biz evde “Acaba bugün gelir mi?” diye beklerken kargo şirketlerinin arka planda kullandığı sistemler tam olarak neler? İşte paketinizi biraz daha hızlı kapınıza ulaştırmak için kullanılan teknolojik sistemler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Barkod okuma sistemleri paketleri daha ilk anda tanıyor.

Bir kargonun üzerindeki barkod, aslında paketin yolculuk boyunca taşıdığı dijital kimlik gibi çalışıyor. Paket bir merkeze ulaştığında barkod okutularak sistemdeki adres, gönderici, alıcı ve sevkiyat bilgileriyle eşleştiriliyor. Böylece çalışanların her paketin üzerindeki adresi tek tek okuyup karar vermesi gerekmiyor.

Daha büyük tesislerde bu iş kameralar ve otomatik okuma sistemleriyle çok daha hızlı yapılabiliyor. Paket hareket halindeyken barkodun okunması ve doğru hatta yönlendirilmesi, özellikle yüzlerce paketin aynı anda işlendiği merkezlerde ciddi zaman kazandırıyor. Türkiye'deki lojistik teknolojilerinde de barkod ve QR tabanlı takip sistemleri, otomatik ayrıştırma ve gerçek zamanlı izleme çözümleri birlikte kullanılıyor.

2. Otomatik ayrıştırma hatları, paketlerin yönlendirileceği yere insanlardan önce karar veriyor.

Kargo merkezlerinde gördüğümüz uzun bant sistemleri yalnızca paketleri bir yerden başka bir yere taşımıyor. Otomatik ayrıştırma sistemleri, paketin üzerindeki bilgiyi okuyarak onun hangi bölgeye, araca veya transfer merkezine gönderileceğini belirleyebiliyor.

Örneğin aynı bant üzerinde İzmir'e, Ankara'ya ve İstanbul'a gidecek yüzlerce paket bulunabilir. Sistem her paketi tanıyıp ilgili çıkışa yönlendiriyor. Büyük lojistik şirketleri de otomasyonun paket akışını hızlandırmak ve manuel işlemleri azaltmak için kullanıldığını açıkça belirtiyor.

3. Rota optimizasyonu ''önce nereye gideyim?” sorununu çözüyor.

Bir kuryenin gün içinde 80-100 farklı adrese uğraması gerekiyorsa, adresleri kafasına göre sıralaması pek mantıklı olmaz. Çünkü en kısa mesafe her zaman en hızlı rota anlamına gelmiyor. Trafik, teslimat saatleri, araç kapasitesi ve adreslerin birbirine uzaklığı gibi pek çok değişken devreye giriyor.

Bu nedenle rota optimizasyon yazılımları gün içindeki teslimatları belirli kurallara göre sıralıyor.

4. GPS takibi kuryenin nerede olduğunu anlık olarak gösteriyor.

“Kurye dağıtımda” yazısını görünce haritaya bakıp aracın nerede olduğunu kontrol etmenin bir nedeni var. Kargo araçları ve kurye uygulamaları GPS verileri sayesinde konum bilgisini sisteme aktarabiliyor. Bu bilgi hem operasyon ekibinin hem de bazı hizmetlerde müşterinin teslimatı takip etmesini sağlıyor.

GPS verisi aynı zamanda geçmiş rotaların incelenmesine de yardımcı oluyor. Hangi bölgelerde teslimatlar gecikiyor, hangi rotalarda gereksiz mesafe oluşuyor veya belirli saatlerde nerelerde yoğunluk yaşanıyor gibi soruların cevapları sonraki rota planlamalarında kullanılabiliyor. Bu nedenle GPS, yalnızca “haritada hareket eden küçük araç simgesi” değil, operasyonun önemli veri kaynaklarından biri.

5. Kamera sistemleri paketin üzerindeki bilgileri okuyabiliyor.

Kargo merkezlerindeki kameraların hepsi güvenlik amacıyla kullanılmıyor. Bazı sistemler paketlerin üzerindeki barkodları, etiketleri ve çeşitli yazıları otomatik olarak okuyabiliyor. Böylece paketin hangi gönderiye ait olduğu veya nereye yönlendirilmesi gerektiği konusunda sistem bilgi sahibi oluyor.

Özellikle barkodun zarar gördüğü veya etiket bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiği durumlarda görüntü işleme teknolojileri işe yarayabiliyor. Bazı lojistik çözümlerinde OCR adı verilen teknolojiyle paket üzerindeki yazılar okunarak sistemdeki bilgilerle karşılaştırılabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Teslimat zamanı önceden tahmin edilebiliyor.

''Bugün 09.00-18.00 arasında teslim edilecektir” mesajı artık birçok kişi için sıradanlaştı. Fakat bazı gelişmiş sistemler bunun da ötesine geçerek teslimat için daha dar bir zaman aralığı tahmin etmeye çalışıyor.

Kurye adrese yaklaştıkça zaman aralığı daha da netleştirilebiliyor ve bazı durumlarda müşteriye kuryenin yaklaşık 20 dakika içinde ulaşacağına dair bildirim gönderilebiliyor.

7. Mobil kurye uygulamaları süreci tek ekrana topluyor.

Eskiden kuryenin yanında bir adres listesi ve telefon olması yeterli olabilirdi. Bugün ise kurye uygulamaları teslimat adreslerinden rota bilgisine, paket durumundan teslimat onayına kadar birçok işlemi tek cihaz üzerinden yönetebiliyor.

Bu sistem sayesinde kurye yeni bir teslimatın nerede olduğunu, hangi sırada gitmesi gerektiğini ve teslimatın sisteme nasıl işleneceğini daha hızlı görebiliyor. Dijital teslimat kanıtı, GPS takibi ve müşteri bildirimleri gibi özelliklerin aynı operasyon içinde birleştirilmesi de manuel işlem ihtiyacını azaltıyor.

8. Dijital bildirimler gereksiz telefon trafiğini azaltıyor.

Kargonun nerede olduğunu öğrenmek için müşteri hizmetlerini aramak hem müşteri hem de şirket açısından zaman kaybettiren bir süreç. Bu yüzden otomatik SMS, e-posta ve uygulama bildirimleri artık dağıtım operasyonunun önemli parçalarından biri haline geldi.

Paketin kabul edildiği, transfer merkezine ulaştığı, dağıtıma çıktığı veya teslim edildiği gibi bilgiler sistemdeki hareketlerden otomatik olarak oluşturulabiliyor. Böylece hem müşteri süreç hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor hem de operasyon ekibinin her aşamada manuel bilgilendirme yapması gerekmiyor.

9. Bütün bu sistemler tek bir büyük ağ gibi çalışıyor!

Asıl mesele tek başına barkod okuyucu, GPS ya da yapay zekâ değil. Hızlı teslimatın arkasındaki sistem; paketin tanınması, ayrıştırılması, doğru merkeze gönderilmesi, araca yüklenmesi, rotanın oluşturulması ve teslimatın kayıt altına alınması gibi onlarca işlemin birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkıyor.

Kısacası siz internetten bir ürün sipariş edip “kargoya verildi” yazısını gördüğünüzde, paketiniz sadece bir kamyona atılıp yola çıkmıyor. Arkada barkodlar, kameralar, konveyörler, GPS verileri, rota algoritmaları, otomasyon sistemleri ve artık giderek daha fazla yapay zekâ birlikte çalışıyor. Kargo sektörünün hızlanmasının sırrı da aslında tam burada yatıyor: Paketi daha hızlı taşımaktan önce, paketin nerede ve ne zaman hareket etmesi gerektiğini daha iyi hesaplamak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın