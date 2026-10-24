Kargo Şirketlerinin Paketleri Daha Hızlı Dağıtmak İçin Kullandığı 9 Sistem

Kargom dağıtıma çıktı yazısını gördüğünde artık sabırsızlıkla kapıya bakmaya başlıyorsan yalnız değilsin. Ama o paketin kapına gelene kadar yaşadığı yolculuk, ekranda gördüğümüz birkaç takip bilgisinden çok daha karmaşık.

Üstelik kullanılan teknoloji artık yalnızca paketin nerede olduğunu gösterme seviyesinde değil. Paketlerin ayrıştırılmasından araçların yüklenmesine, kuryenin izleyeceği sıradan müşteriye gönderilecek tahmini teslimat saatine kadar birçok aşama yazılımlar tarafından hesaplanabiliyor.

Peki, biz evde “Acaba bugün gelir mi?” diye beklerken kargo şirketlerinin arka planda kullandığı sistemler tam olarak neler? İşte paketinizi biraz daha hızlı kapınıza ulaştırmak için kullanılan teknolojik sistemler.