Kargo Şirketlerinin Paketleri Daha Hızlı Dağıtmak İçin Kullandığı 9 Sistem
Kargom dağıtıma çıktı yazısını gördüğünde artık sabırsızlıkla kapıya bakmaya başlıyorsan yalnız değilsin. Ama o paketin kapına gelene kadar yaşadığı yolculuk, ekranda gördüğümüz birkaç takip bilgisinden çok daha karmaşık.
Üstelik kullanılan teknoloji artık yalnızca paketin nerede olduğunu gösterme seviyesinde değil. Paketlerin ayrıştırılmasından araçların yüklenmesine, kuryenin izleyeceği sıradan müşteriye gönderilecek tahmini teslimat saatine kadar birçok aşama yazılımlar tarafından hesaplanabiliyor.
Peki, biz evde “Acaba bugün gelir mi?” diye beklerken kargo şirketlerinin arka planda kullandığı sistemler tam olarak neler? İşte paketinizi biraz daha hızlı kapınıza ulaştırmak için kullanılan teknolojik sistemler.
1. Barkod okuma sistemleri paketleri daha ilk anda tanıyor.
2. Otomatik ayrıştırma hatları, paketlerin yönlendirileceği yere insanlardan önce karar veriyor.
3. Rota optimizasyonu ''önce nereye gideyim?” sorununu çözüyor.
4. GPS takibi kuryenin nerede olduğunu anlık olarak gösteriyor.
5. Kamera sistemleri paketin üzerindeki bilgileri okuyabiliyor.
6. Teslimat zamanı önceden tahmin edilebiliyor.
7. Mobil kurye uygulamaları süreci tek ekrana topluyor.
8. Dijital bildirimler gereksiz telefon trafiğini azaltıyor.
9. Bütün bu sistemler tek bir büyük ağ gibi çalışıyor!
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