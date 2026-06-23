Ücretsiz Kargo İadesinin Lojistik Firmalarına Yazdığı Faturayı Kim Ödüyor?
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Ücretsiz kargo iadesi kulağa müşteri için harika bir fırsat gibi geliyor. Beğenmedin mi? Geri gönder. Yanlış beden mi geldi? İade et. Ancak bu konforun arkasında görünmeyen oldukça büyük bir lojistik operasyonu ve ciddi maliyetler bulunuyor. Peki milyonlarca paketin geri dönüş yolculuğunun faturası kimin cebinden çıkıyor? Şimdi gelin, ücretsiz kargo iadesinin perde arkasını birlikte inceleyelim! Bakalım orada neler oluyor?
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Ücretsiz iadenin aslında tamamen ücretsiz olmadığını bilmeniz gerekiyor.
E-ticaret şirketleri iade maliyetlerini fiyatların içine dağıtıyor.
Kargo firmaları için iade paketleri ayrı bir operasyon anlamına geliyor.
En büyük yükü moda sektöründeki yüksek iade oranları oluşturuyor.
Her iade edilen ürün tekrar satışa uygun olmayabiliyor.
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Küçük işletmeler ücretsiz iade politikasında daha fazla zorlanıyor.
Bazı lojistik firmaları iade yönetiminden yeni gelir modelleri oluşturuyor.
Faturayı ise çoğu zaman hep birlikte ödüyoruz.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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