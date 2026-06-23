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Ücretsiz Kargo İadesinin Lojistik Firmalarına Yazdığı Faturayı Kim Ödüyor?

etiket Ücretsiz Kargo İadesinin Lojistik Firmalarına Yazdığı Faturayı Kim Ödüyor?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 12:01
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Ücretsiz kargo iadesi kulağa müşteri için harika bir fırsat gibi geliyor. Beğenmedin mi? Geri gönder. Yanlış beden mi geldi? İade et. Ancak bu konforun arkasında görünmeyen oldukça büyük bir lojistik operasyonu ve ciddi maliyetler bulunuyor. Peki milyonlarca paketin geri dönüş yolculuğunun faturası kimin cebinden çıkıyor? Şimdi gelin, ücretsiz kargo iadesinin perde arkasını birlikte inceleyelim! Bakalım orada neler oluyor?

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Ücretsiz iadenin aslında tamamen ücretsiz olmadığını bilmeniz gerekiyor.

Ücretsiz iadenin aslında tamamen ücretsiz olmadığını bilmeniz gerekiyor.

Bir ürünü ücretsiz iade ettiğinizde kargo şirketi paketi bedava taşımıyor. O taşıma işleminin bir maliyeti her zaman oluşuyor. Yakıt, personel, araç bakımı ve depo operasyonları gibi giderler devam ediyor. Sadece bu maliyet müşteriye yansıtılmıyor. Fatura genellikle e-ticaret şirketlerine kesiliyor. Yani ücretsiz görünen hizmetin bedeli aslında sistemin başka bir noktasında ödenmiş oluyor.

E-ticaret şirketleri iade maliyetlerini fiyatların içine dağıtıyor.

E-ticaret şirketleri iade maliyetlerini fiyatların içine dağıtıyor.

Birçok marka iade maliyetlerini doğrudan zarar hanesine yazmak yerine ürün fiyatlarına yayıyor. Böylece her müşteriden küçük miktarlarda alınan gelir, toplam iade giderlerini karşılamaya yardımcı oluyor. Siz hiç ürün iade etmiyor olsanız bile bu sistemin maliyetine dolaylı olarak katkı sağlayabiliyorsunuz. Özellikle moda sektöründe bu yöntem oldukça yaygın.

Kargo firmaları için iade paketleri ayrı bir operasyon anlamına geliyor.

Kargo firmaları için iade paketleri ayrı bir operasyon anlamına geliyor.

Bir ürün müşteriye giderken süreç oldukça planlı ilerliyor. Ancak iade paketleri daha dağınık ve öngörülemez bir trafik oluşturuyor. Haliyle bu durum araç rotalarının yeniden planlanmasını gerektiriyor. Depolarda ek ayrıştırma ve kontrol işlemleri yapılıyor. Esasında lojistik firmalarının iş yükü artmış oluyor. Bu nedenle iade süreçleri normal teslimatlardan daha karmaşık hale geliyor.

En büyük yükü moda sektöründeki yüksek iade oranları oluşturuyor.

En büyük yükü moda sektöründeki yüksek iade oranları oluşturuyor.

Ayakkabı, elbise ve aksesuar gibi ürünlerde iade oranları oldukça yüksek. Bazı müşteriler aynı ürünün birkaç bedenini sipariş edip uygun olanı seçtikten sonra diğerlerini geri gönderiyor. Bu davranış sektör içinde deneme kabini alışverişi olarak bile anılıyor. Her ek gönderi ve iade, lojistik maliyetlerini katlıyor. Bu yüzden moda sektörü ücretsiz iadenin ekonomik etkisini en yoğun hisseden alanlardan biri.

Her iade edilen ürün tekrar satışa uygun olmayabiliyor.

Her iade edilen ürün tekrar satışa uygun olmayabiliyor.

Bir ürün geri geldiğinde hemen raflara dönmeyebilir. Ambalajı zarar görmüş olabilir ya da kalite kontrol sürecinden geçmesi gerekebilir. Bazı ürünler yeniden paketlenir, bazıları ise indirimli satışa çıkarılır. Daha kötü durumda olanlar tamamen zarar yazılabilir. Bu da iadenin maliyetini yalnızca taşıma ücreti olmaktan çıkarır. Asıl fatura bazen ürünün değer kaybında ortaya çıkar.

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Küçük işletmeler ücretsiz iade politikasında daha fazla zorlanıyor.

Küçük işletmeler ücretsiz iade politikasında daha fazla zorlanıyor.

Büyük e-ticaret şirketleri yüksek hacimleri sayesinde kargo firmalarıyla özel anlaşmalar yapabiliyor. Ancak küçük işletmeler aynı avantajlara sahip olmayabiliyor. Birkaç yüksek maliyetli iade bile kârlılığı ciddi şekilde etkileyebiliyor. Bu nedenle bazı küçük markalar ücretsiz iade yerine belirli şartlar koymayı tercih ediyor. Çünkü her geri dönen paket onların bütçesinde daha büyük bir iz bırakıyor.

Bazı lojistik firmaları iade yönetiminden yeni gelir modelleri oluşturuyor.

Bazı lojistik firmaları iade yönetiminden yeni gelir modelleri oluşturuyor.

İadeler başlangıçta bir sorun gibi görünse de bazı lojistik şirketleri bunu yeni bir iş alanına dönüştürdü. Ürün toplama, kalite kontrol ve yeniden paketleme gibi hizmetler sunuluyor. Böylece iadeler başlı başına bir operasyon kolu haline geliyor. Şirketler bu hizmetlerden gelir elde ederken markalar da süreçlerini daha verimli yönetebiliyor. Bir zamanların maliyet merkezi, bazı firmalar için yeni bir kazanç kapısına dönüşmüş durumda.

Faturayı ise çoğu zaman hep birlikte ödüyoruz.

Faturayı ise çoğu zaman hep birlikte ödüyoruz.

Ücretsiz iade sisteminin tek bir ödeme noktası yok. Kargo firmaları, e-ticaret şirketleri, satıcılar ve müşteriler maliyetleri farklı şekillerde paylaşıyor. Ürün fiyatları yükseliyor, operasyon giderleri artıyor ve lojistik ağları daha karmaşık hale geliyor. Bundan dolayı ücretsiz iade aslında büyük bir ekonomik denge oyunu yaratıyor. Kutunun üzerine ücretsiz yazsa da işin mutfağında her zaman birileri hesabı ödüyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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