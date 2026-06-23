Ücretsiz Kargo İadesinin Lojistik Firmalarına Yazdığı Faturayı Kim Ödüyor?

İadeler başlangıçta bir sorun gibi görünse de bazı lojistik şirketleri bunu yeni bir iş alanına dönüştürdü. Ürün toplama, kalite kontrol ve yeniden paketleme gibi hizmetler sunuluyor. Böylece iadeler başlı başına bir operasyon kolu haline geliyor. Şirketler bu hizmetlerden gelir elde ederken markalar da süreçlerini daha verimli yönetebiliyor. Bir zamanların maliyet merkezi, bazı firmalar için yeni bir kazanç kapısına dönüşmüş durumda.