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X Kullanıcıları Ekrem İmamoğlu'na Destek Amacıyla Profil Fotoğraflarını Değiştirmeye Başladı

X Kullanıcıları Ekrem İmamoğlu'na Destek Amacıyla Profil Fotoğraflarını Değiştirmeye Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.05.2025 - 10:58

Türkiye sabaha tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellendiğini öğrenerek başladı. Tutuklandığından beri avukatları aracılığıyla paylaşımlar yapan İmamoğlu'nun hesabının erişime engellenme sebebi ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım. Erişim engeli nedeniyle pek çok kişi karara tepki gösterirken birçok isim de profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu yaptı.

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Ekrem İmamoğlu'nun hesabının Türkiye sınırları içinde engellenmesinin ardından pek çok kişi tepki olarak profil fotoğrafını değiştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun hesabının Türkiye sınırları içinde engellenmesinin ardından pek çok kişi tepki olarak profil fotoğrafını değiştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kampanya hesabının Ekrem İmamoğlu adına kullanılacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kampanya hesabının Ekrem İmamoğlu adına kullanılacağını belirtti.

Sosyal medyada yoğun bir Ekrem İmamoğlu profil fotoğraflı kullanıcı sayısı gözlemlendi.

Sosyal medyada yoğun bir Ekrem İmamoğlu profil fotoğraflı kullanıcı sayısı gözlemlendi.
twitter.com

Berkay Gezgin, Sevgi Kılıç, Cem Aydın gibi isimler profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu yaparak destek verdi.

Berkay Gezgin, Sevgi Kılıç, Cem Aydın gibi isimler profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu yaparak destek verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da bu akıma destek verdi.

Bazı X kullanıcılarının ise benzer profil fotoğrafları nedeniyle 'spam' olarak şikayet edilip hesaplarının askıya alındığı belirtildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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ayzin

Çok güzel hareketler bunlar 💜

futboltopu20

elon musk abinize karşı gönderme yok mu

ali nalcaci

onedio propaganda konusunda chp nin kendisinden daha basarili. hadi degistirin bakalim ppleri