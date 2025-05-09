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Berrak Tüzünataç'tan Ahmet Minguzzi Davası Hakkında Soru Yönelten Muhabire Ayar!

Berrak Tüzünataç'tan Ahmet Minguzzi Davası Hakkında Soru Yönelten Muhabire Ayar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 09:16

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması İstanbul’da görüldü. Duruşma ertelenirken, adliye önünde kalabalık adalet çağrısı yaptı. 

Öte yandan aynı gün Boğaz’da yürüyüş yapan Berrak Tüzünataç’a konuyla ilgili soru soruldu. Oyuncunun “Dondurma yiyorum, biz eğlence sektöründeyiz” sözleri gündem oldu. Tüzünataç, medyanın olaylara yaklaşımını sert şekilde eleştirdi.

İşte detaylar...

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Geçtiğimiz aylarda İstanbul’un göbeğinde yaşanan vahşi bir cinayet, hem kamuoyunu hem de adalet sistemini derinden sarstı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’un göbeğinde yaşanan vahşi bir cinayet, hem kamuoyunu hem de adalet sistemini derinden sarstı.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda arkadaşlarıyla gezinirken, tanımadığı bir grupla yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçan failler kısa süre içinde yakalanırken, gözaltına alınanların ifadeleri ve kamera kayıtları davanın seyrini belirledi. 

Cinayet sonrası ailesiyle İtalya’dan Türkiye’ye dönüş yapan anne Yasemin Akıncılar, adalet arayışını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.

Davanın ikinci duruşması dün İstanbul Kartal’da bulunan Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın ikinci duruşması dün İstanbul Kartal’da bulunan Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İlk duruşmaya gelmeyen bir tanığın dinlendiği duruşmada, savcılık ve avukatlar cinayet anına ilişkin yeni tespitlerini sundu. Duruşma 20 Haziran’a ertelendi. Öte yandan davaya yeni dahil edilen iki şüpheli daha tutuklandı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, magazin muhabirleri aynı gün oyuncu Berrak Tüzünataç’ı Boğaz’da yürüyüş yaparken görüntüledi. Gündemdeki dava hakkında soru yöneltilen oyuncu, ilk etapta “Yanlış anlamazsanız bir şey söyleyeceğim. Dondurma yiyorum, Boğaz’da yürüyorum. Bizim işimiz eğlence sektörü, siz de magazin basınısınız” yanıtını vererek eleştirisine giriş yaptı.

Tüzünataç, sözlerine devam ederek medyaya seslendi:

Tüzünataç, sözlerine devam ederek medyaya seslendi:

“Olayı buralara çekmenin hem davaya hem de toplumsal olarak yüzleşmemiz gereken gerçeklere zarar verdiğini ve bu şekilde olayın ciddiyetinin hafiflediğini düşünüyorum.”

Oyuncunun açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Twitter'da (X) birçok kullanıcı oyuncuya destek verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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