Berrak Tüzünataç'tan Ahmet Minguzzi Davası Hakkında Soru Yönelten Muhabire Ayar!

İlk duruşmaya gelmeyen bir tanığın dinlendiği duruşmada, savcılık ve avukatlar cinayet anına ilişkin yeni tespitlerini sundu. Duruşma 20 Haziran’a ertelendi. Öte yandan davaya yeni dahil edilen iki şüpheli daha tutuklandı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, magazin muhabirleri aynı gün oyuncu Berrak Tüzünataç’ı Boğaz’da yürüyüş yaparken görüntüledi. Gündemdeki dava hakkında soru yöneltilen oyuncu, ilk etapta “Yanlış anlamazsanız bir şey söyleyeceğim. Dondurma yiyorum, Boğaz’da yürüyorum. Bizim işimiz eğlence sektörü, siz de magazin basınısınız” yanıtını vererek eleştirisine giriş yaptı.