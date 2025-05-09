Berrak Tüzünataç'tan Ahmet Minguzzi Davası Hakkında Soru Yönelten Muhabire Ayar!
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması İstanbul’da görüldü. Duruşma ertelenirken, adliye önünde kalabalık adalet çağrısı yaptı.
Öte yandan aynı gün Boğaz’da yürüyüş yapan Berrak Tüzünataç’a konuyla ilgili soru soruldu. Oyuncunun “Dondurma yiyorum, biz eğlence sektöründeyiz” sözleri gündem oldu. Tüzünataç, medyanın olaylara yaklaşımını sert şekilde eleştirdi.
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Geçtiğimiz aylarda İstanbul’un göbeğinde yaşanan vahşi bir cinayet, hem kamuoyunu hem de adalet sistemini derinden sarstı.
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Davanın ikinci duruşması dün İstanbul Kartal’da bulunan Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Tüzünataç, sözlerine devam ederek medyaya seslendi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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