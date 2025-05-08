Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi ve Avukatı Duruşmanın Ardından Açıklama Yaptı

“En başından beri Ahmet için ama aslında Ahmetler için hep mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Çok dualar alıyoruz, yurt içinden değil sadece yurt dışından da insanlar destek oluyor.” diyen Minguzzi, 20 Haziran'da görülecek duruşma için de destek beklediğini söyledi.