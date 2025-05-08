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Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi ve Avukatı Duruşmanın Ardından Açıklama Yaptı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi ve Avukatı Duruşmanın Ardından Açıklama Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 17:46

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Geçtiğimiz Ocak ayında, arkadaşları ile gittiği bir pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, günler süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. İlk duruşmanın ardından 8 Mayıs'a ertelenen davanın ikinci duruşması da görüldü. Bazı gelişmelerin yaşandığı dava 20 Haziran'a ertelendi. 

Duruşmanın ardından anne Yasemin Minguzzi ve Avukat Rezan Epözdemir açıklama yaptı.

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Avukatın açıkladığına göre, daha önce bıçağı kavganın ardından oradaki bir tezgahtan aldığını söyleyen failin, bıçağı alış saati ortaya çıktı.

Avukatın açıkladığına göre, daha önce bıçağı kavganın ardından oradaki bir tezgahtan aldığını söyleyen failin, bıçağı alış saati ortaya çıktı.

“Dün önemli bir gelişme ortaya çıktı. Tutuklu şüphelinin beyanına göre, ilk tartışma sabah 08.00 sularında, parkta yaşandı. Taraflar sonrasında pazara gitti. Fail bıçağı 08.11'de alıyor. 08.14'teki karşılaşmayla küfürler ediyor. 08.17 sularında ikinci karşılaşma ve yumruklu saldırı gerçekleşiyor. 08.20'de de cinayet.' diyen avukata, sanığın 'Neden bıçak aldın?' sorusuna ise 'Kavga edeceğimizi öngörüyorduk' yanıtını verdiğini söyledi.

Açıklamayı buradan izleyebilirsiniz;

Anne Yasemin Minguzzi, davada kendilerini yalnız bırakmayan kalabalığa teşekkür etti.

Anne Yasemin Minguzzi, davada kendilerini yalnız bırakmayan kalabalığa teşekkür etti.

“En başından beri Ahmet için ama aslında Ahmetler için hep mücadele ettik. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Çok dualar alıyoruz, yurt içinden değil sadece yurt dışından da insanlar destek oluyor.” diyen Minguzzi, 20 Haziran'da görülecek duruşma için de destek beklediğini söyledi.

Annesinin açıklamasını da buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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