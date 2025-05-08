Mattia Ahmet Minguzzi'nin Annesi ve Avukatı Duruşmanın Ardından Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz Ocak ayında, arkadaşları ile gittiği bir pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, günler süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. İlk duruşmanın ardından 8 Mayıs'a ertelenen davanın ikinci duruşması da görüldü. Bazı gelişmelerin yaşandığı dava 20 Haziran'a ertelendi.
Duruşmanın ardından anne Yasemin Minguzzi ve Avukat Rezan Epözdemir açıklama yaptı.
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Avukatın açıkladığına göre, daha önce bıçağı kavganın ardından oradaki bir tezgahtan aldığını söyleyen failin, bıçağı alış saati ortaya çıktı.
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Açıklamayı buradan izleyebilirsiniz;
Anne Yasemin Minguzzi, davada kendilerini yalnız bırakmayan kalabalığa teşekkür etti.
Annesinin açıklamasını da buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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