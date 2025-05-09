Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Hava Durumu Yine Değişti: Sıcak Gidiyor, Yağmur Geliyor!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
Hava durumu yine değişti. Güneşli hava gidiyor yağmurlu hava geliyor. Ülke genelindeki ısınan hava yerini yine ülke genelinde serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Tam ‘Mayıs geldi havalar ısındı’ derken hafta sonu yağmurlu havaya hazır olun. Hafta sonu hava durumunun detayları burada
Kaynak: NTV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl?
İzmir’de hafta sonu hava durumu nasıl?
Ankara’da hafta sonu hava durumu nasıl?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın