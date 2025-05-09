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Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Hava Durumu Yine Değişti: Sıcak Gidiyor, Yağmur Geliyor!

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Hava Durumu Yine Değişti: Sıcak Gidiyor, Yağmur Geliyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.05.2025 - 09:53

Hava durumu yine değişti. Güneşli hava gidiyor yağmurlu hava geliyor. Ülke genelindeki ısınan hava yerini yine ülke genelinde serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Tam ‘Mayıs geldi havalar ısındı’ derken hafta sonu yağmurlu havaya hazır olun. Hafta sonu hava durumunun detayları burada 

Kaynak: NTV 

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebileceğini bildirdi.

'Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz.”

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağışların başlayacağını belirten Cengiz Çelik, 11 Mayıs Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini söyledi.

İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl?

İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl?

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini belirten Çelik, kentte cumartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını belirtti. Çelik, pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını ifade etti. Hava sıcaklığının İstanbul'da şu anda 24 ila 25 derece civarında seyrettiğini belirten Çelik, 'Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak diyebiliriz.' dedi.

İzmir’de hafta sonu hava durumu nasıl?

İzmir’de hafta sonu hava durumu nasıl?

İzmir'de ise bir yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağını ifade eden Çelik, 'İzmir'deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derecelere kadar yükseldi. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir'de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık var' diye konuştu

Ankara’da hafta sonu hava durumu nasıl?

Ankara’da hafta sonu hava durumu nasıl?

Ankara'da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görüleceğini belirten Çelik, 'Cumartesi ve pazar günü Ankara'da yine il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var.' tahmininde bulundu. Çelik, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda ise 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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