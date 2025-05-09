Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Hava Durumu Yine Değişti: Sıcak Gidiyor, Yağmur Geliyor!

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek, kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağış görülebileceğini bildirdi.

'Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu'nun kuzey ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz.”

Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinin tamamında yağışların başlayacağını belirten Cengiz Çelik, 11 Mayıs Pazar günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini söyledi.