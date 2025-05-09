Murat Övüç’e Kötü Haber: Fenomen Murat Övüç’ün 4 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Cezası Talep Ediliyor
Fenomen Murat Övüç hakkında sosyal medyada şal ile çektiği videoya ilişkin ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’e yönelik, şal ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
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Hazırlanan iddianamede, şüpheli Övüç’ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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