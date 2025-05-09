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Hangi Dizi Karakteriyle Sevgili Olmak İsterdin?

Hangi Dizi Karakteriyle Sevgili Olmak İsterdin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.05.2025 - 10:00

Bir dizi karakteriyle sevgili olma fikri kulağa oldukça ilginç geliyor, değil mi? Ama düşündüğünüzde, bu aslında birçok kişinin hayalini süsleyen bir durum. Belki de bu, dizilerdeki karakterlerin genellikle gerçek hayatta karşılaşmaktan daha çekici ve ilginç olmalarından kaynaklanıyor. Peki, eğer bir dizi karakteriyle sevgili olma şansınız olsaydı, bu kim olurdu?

Hangi Dizi Karakteriyle Sevgili Olmak İsterdin?

Haydiii!

Not: Bu test sadece kadınlara özeldir.

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1. Yaman Koper

1. Yaman Koper

2. Behlül Haznedar

2. Behlül Haznedar

3. Ilgaz Kaya

3. Ilgaz Kaya

4. Niko

4. Niko

5. Akgün Gökalp Taşkın

5. Akgün Gökalp Taşkın
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6. Ömer İplikçi

6. Ömer İplikçi

7. Emir Sarrafoğlu

7. Emir Sarrafoğlu

8. Volkan Sütçüoğlu

8. Volkan Sütçüoğlu

9. Cüneyd Efendi

9. Cüneyd Efendi

10. Kerem Sayer

10. Kerem Sayer

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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