Asaletin kitabını yazacak kadar asil olmayabilirsin belki o klasik zarafet, ölçülü duruş ve soylu tavırlar sende baskın değildir. Ama bu dünyayı sadece böyle özellikler mi güzelleştiriyor? Elbette hayır. Çünkü sende de yadsınamaz bir çekicilik, kendine has bir duruş ve başkalarının kolay kolay taklit edemeyeceği bir özgünlük var. Belki sözlerin direkt, belki tavırların biraz sivri... Ama gerçek şu ki, sen sahici birisin. Maskelerin arkasına saklanmadan, kendin gibi davranma cesareti gösterebiliyorsun. Bu da bir tür asalettir aslında — sahte değil, içten gelen bir duruşun asaleti. Kendine has tarzınla, kalıpların dışına çıkan tavırlarınla, bu dünyada “farklı” olmanın hakkını veriyorsun. Unutma, herkesin asalet tanımı aynı değil. Kimileri için bu; oturup kalkmayı bilmek, zarifçe konuşmak olabilir. Kimileri içinse sadakat, dürüstlük, kendi doğrusundan şaşmamak, kalabalık içinde bile kendisi olabilmek. Senin asaletin belki klasik kalıplarda değil ama içtenliğinde, doğallığında ve özgünlüğünde saklı. Belki biraz sivri köşelerin var ama bu seni keskin değil, kendine has yapıyor.