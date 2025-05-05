En Çok Kullandığın Uygulamaya Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!

Sen 15-18 yaş aralığındasın! Gençliğin tam kalbindesin; meraklı, enerjik ve hayatı yeni yeni sorgulamaya başlamış gibisin. İçinde büyük bir keşfetme arzusu, bazen isyankâr bir ruh, bazen de ne yapacağını bilemeyen bir kararsızlık var ama bunların hepsi bu yaşların doğal bir parçası. Henüz şekillenmekte olan bir kimlik, dış dünyaya karşı artan bir farkındalık ve kendi yolunu bulma çabası… Bu yaşlar, hem çok karmaşık hem de bir o kadar özel. Sen de bu geçiş döneminin içindeymişsin gibi duruyorsun.