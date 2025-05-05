En Çok Kullandığın Uygulamaya Göre Yaşını Tahmin Ediyoruz!
Telefonunuzda en çok zaman geçirdiğiniz uygulama, aslında sizin ruhsal yaşınız hakkında ipuçları veriyor. Bir düşünün, belki de Instagram'da saatlerce geçirdiğiniz zaman, aslında genç ruhlu biri olduğunuzu gösteriyor olabilir. Ya da belki de sürekli olarak haber uygulamalarını kontrol etmek, sizin daha olgun bir ruha sahip olduğunuzu işaret ediyor olabilir. Her ne olursa olsun, bu teoriyi test etmek için biraz zaman ayırmaya değer.
Telefonunda En Çok Kullandığın Uygulama Ruhsal Yaşını Açıklıyor!
Haydiiii!
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Sen en çok hangi uygulamayı kullanıyorsun?
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Sen 24-28 yaş aralığındasın!
Sen 29-33 yaş aralığındasın!
Sen 19-23 yaş aralığındasın!
Sen 34-38 yaş aralığındasın!
Sen 40-50 yaş aralığındasın!
Sen 15-18 yaş aralığındasın!
Sen 30-44 yaş aralığındasın!
Sen 22-27 yaş aralığındasın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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