Hangi Duyguya Aşırı Bağlısın?
Hayatınızda hangi duygu hakim? Belki de aşırı derecede bağlı olduğunuz bir duygu var ve farkında bile değilsiniz. Belki de aşkın büyüsüne kapılmışsınız ve her kararınızı aşkla şekillendiriyorsunuz. Ya da belki de öfke, hayatınızın her alanına sızmış ve siz farkında olmadan sizi yönlendiriyor. Belki de korkularınız, adımlarınızı belirliyor ve sizin için en güvenli yolu çiziyor. Ya da belki de mutluluk, hayatınızın her köşesini aydınlatıyor ve siz her zaman pozitif bir enerjiyle dolup taşıyorsunuz.
Hangi Duyguya Aşırı Bağlısın?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Boş bir hafta sonun var. Ne yapmayı tercih edersin?
4. Bir arkadaşının seni en iyi tanımladığı kelime... ?
5. Hayalindeki tatil hangisi?
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6. Sabahları uyanınca ilk düşündüğün şey?
7. Bir tablo olsaydın, neye benzerdin?
8. Hayatında sık sık değişiklik yapar mısın?
9. Bir hayvan seç desek?
10. Son olarak hayatında en önemli şey sen misin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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