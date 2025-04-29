Hangi Duyguya Aşırı Bağlısın?

İçinden gelen o güçlü ateş, seni sıradanlıktan uzaklaştırıyor. Sırf var olmak yetmez sana; sen yaşamak istersin, dolu dolu, hissederek, içine işleyerek. İçindeki bu bitmeyen heyecan, seni özel kılıyor. Çünkü seninle her şey ya tutkuyla yapılır ya da hiç yapılmaz. Yarım adımlar, seni kesmez. Rutinler, sıradanlık, ‘idare eder’ halleri… Hiçbiri sana göre değil. Senin için ya sonuna kadar hissetmeli ya da hiç başlamamalı. Çünkü sen hayatı yoğun yaşamak istiyorsun. Risk almaktan, ileri atılmaktan korkmazsın çünkü biliyorsun: Gerçek yaşamak, ancak cesaretle mümkün. İçinde sürekli hareket halinde bir ruh var. Bir şeyler üretmek, ilerlemek, başarmak… Bunlar senin doğanda var. Kalbin heyecanla attığında, gözlerin bir hedefe odaklandığında, içinde yükselen güçlü duygularla harekete geçtiğinde işte o zaman gerçekten “yaşıyorum” diyorsun. Ve o anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Senin canlılığın sadece nefes almakla ilgili değil; senin enerjin, içinden taşan tutkudan geliyor. O tutkuyu bir kez hissettin mi, tüm yorgunlukları unutur, sınırlarını zorlarsın. Senin ışığın, içindeki o sönmeyen istekten besleniyor. Ve o tutku, seni her zaman bir adım öteye taşıyor.