Hayatınızda hangi duygu hakim? Belki de aşırı derecede bağlı olduğunuz bir duygu var ve farkında bile değilsiniz. Belki de aşkın büyüsüne kapılmışsınız ve her kararınızı aşkla şekillendiriyorsunuz. Ya da belki de öfke, hayatınızın her alanına sızmış ve siz farkında olmadan sizi yönlendiriyor. Belki de korkularınız, adımlarınızı belirliyor ve sizin için en güvenli yolu çiziyor. Ya da belki de mutluluk, hayatınızın her köşesini aydınlatıyor ve siz her zaman pozitif bir enerjiyle dolup taşıyorsunuz.

Hangi Duyguya Aşırı Bağlısın?

Haydiii!