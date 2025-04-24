İngilizce dil becerilerini ölçmek için hazırladığımız bu basit ama bir o kadar da heyecan verici teste katılmaya ne dersin? İngilizce'ye dair ne kadar çok şey bildiğini görmek için kendini bu zorlu mücadeleye hazır hissediyor musun? İngilizce, küresel bir dil olması nedeniyle, çoğumuzun hayatının bir parçası haline geldi. Peki ya senin İngilizce seviyen ne durumda? İşte tam da burada devreye giriyoruz! Sana, İngilizce dil becerilerini ölçebileceğin bir test sunuyoruz.

Bu Basit İngilizce Testinde Başarılı Olabilecek misin?

Haydiii!