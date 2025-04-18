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Genel Kültür Testleri
15 Soruluk Genel Kültür Testinin Sonunda Zekanızı Kanıtlamış Olacaksınız!

15 Soruluk Genel Kültür Testinin Sonunda Zekanızı Kanıtlamış Olacaksınız!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
18.04.2025 - 15:01

Her bir soru, farklı bir konuyu ele alıyor ve size geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Tarih, coğrafya, bilim, sanat, edebiyat ve daha pek çok alanda bilgi sahibi olmanızı gerektiren bu test ile kendinizi sınayabilirsiniz. Soruların zorluk derecesi ise tamamen sizin genel kültür seviyenize bağlı. Kimi soruları bir bakışta çözebilirken, kimi sorular üzerinde biraz daha fazla düşünmeniz gerekebilir. Ancak unutmayın, her sorunun bir yanıtı var ve belki de bilmediğiniz bir şeyi öğrenme fırsatı yakalarsınız!

15 Soruluk Genel Kültür Testinin Sonunda Zekanızı Kanıtlamış Olacaksınız!

Haydiiii!

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1. Yaklaşık olarak 3,26 ışık yılına karşılık gelen astronomi birimi nedir?

1. Yaklaşık olarak 3,26 ışık yılına karşılık gelen astronomi birimi nedir?

2. Camın ana maddesi hangi elementtir?

2. Camın ana maddesi hangi elementtir?

3. Beynin, hafızadan sorumlu bölgesine ne ad verilir?

3. Beynin, hafızadan sorumlu bölgesine ne ad verilir?

4. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen hangisidir?

4. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen hangisidir?

5. Dalai Lama, 1989 yılında hangi dalda Nobel Ödülü almıştır?

5. Dalai Lama, 1989 yılında hangi dalda Nobel Ödülü almıştır?
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6. 1800 yılında Osmanlı Devleti'ni ziyaret eden ve İstanbul'da yedi hafta kalan Amerikan savaş gemisinin adı nedir?

6. 1800 yılında Osmanlı Devleti'ni ziyaret eden ve İstanbul'da yedi hafta kalan Amerikan savaş gemisinin adı nedir?

7. 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması ile Türkiye'nin bırakmak zorunda kaldığı şehir hangisidir?

7. 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması ile Türkiye'nin bırakmak zorunda kaldığı şehir hangisidir?

8. Simgesi "Zn" olan ve yaygın kullanım alanına sahip metal hangisidir?

8. Simgesi "Zn" olan ve yaygın kullanım alanına sahip metal hangisidir?

9. Bir metalin yüzeyine düşürülen ışığın, metalden elektron koparmasına ne denir?

9. Bir metalin yüzeyine düşürülen ışığın, metalden elektron koparmasına ne denir?

10. Hangi kimyasal bağ diğerlerinden daha güçlüdür?

10. Hangi kimyasal bağ diğerlerinden daha güçlüdür?
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11. Harf İnkılabının başarılı olması için Millet Mektepleri hangi yıl açılmıştır?

11. Harf İnkılabının başarılı olması için Millet Mektepleri hangi yıl açılmıştır?

12. Tarihimizde önemli yere sahip olaylardan hangisi daha eski bir tarihte gerçekleşmiştir?

12. Tarihimizde önemli yere sahip olaylardan hangisi daha eski bir tarihte gerçekleşmiştir?

13. İtalyan ozan Dante Alighieri'nin asıl ismi nedir?

13. İtalyan ozan Dante Alighieri'nin asıl ismi nedir?

14. İbrahim Müteferrika'nın matbaayı kurması Osmanlı Devleti'nin hangi döneminde gerçekleşmiştir?

14. İbrahim Müteferrika'nın matbaayı kurması Osmanlı Devleti'nin hangi döneminde gerçekleşmiştir?

15. Osmanlı Devleti'nde en fazla padişahı tahta çıktığı yüzyıl hangisidir?

15. Osmanlı Devleti'nde en fazla padişahı tahta çıktığı yüzyıl hangisidir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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