Sana En Derinden Acı Veren Şey Ne?
Hayatın karmaşık labirentlerinde ilerlerken, birçok duygu ile karşı karşıya kalırız. Sevinçler, korkular, heyecanlar ve tabii ki acılar... Acılar ki, bazen en derinlerimize işler ve unutulmaz bir iz bırakır. Peki, senin kalbinin en kuytu köşesinde yer edinmiş, seni en çok sarsan ve belki de karakterinin şekillenmesinde en büyük rolü oynayan acı ne? Belki bir aşkın acı veren sonu, belki bir dostun ihaneti veya belki de bir kaybın derin yarası... Her ne olursa olsun, bu acılar bizimle beraber büyür ve zamanla kim olduğumuzu belirler. Bu acıları anlamak ve onlarla yüzleşmek, bize hayatın en değerli derslerini öğretir.
Sana En Derinden Acı Veren Şey Ne?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana yalan söylese, ne hissedersin?
4. Ailenden birisi seni sürekli olarak küçük düşürse, nasıl bir tepki verirsin?
5. Birine çok değer verirken, o kişi seni unuttuğunda nasıl hissedersin?
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6. Başkaları için çok şey yaparken, kimse seni takmazsa ne yaparsın?
7. Bir insanın seni anlamadığını düşündüğünde ne hissedersin?
8. Son olarak birine karşı hislerini açıklamak seni zorlar mı?
İnsanlara güvenip yanılmak
Hak etmeyen insanlara değer vermek
Eskisi gibi bir daha olmayacağını bilmek
Başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğundan vazgeçmek
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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