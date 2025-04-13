İçinde Gizli Bir Egoya Sahip misin?
Birçoğumuz, zaman zaman kendimizi biraz farklı hissederiz. Kendi içimizde, belki de herkesin göremediği bir tarafımız olduğunu düşünürüz. Peki, bu gizli bir ego olabilir mi? Eğer sen de bu düşüncelere sahipsen, belki de içinde gizli bir egoya sahip olabilirsin. Kendi iç dünyamızda, her zaman göstermediğimiz bir yüzümüz olduğunu düşünmek, aslında oldukça normal bir durum. Ancak bu durum, bazen bir ego oluşumuna yol açabilir. Kendi içimizde, belki de farkında olmadan bir ego yaratabiliriz. Bu ego, dış dünyadan bağımsız bir şekilde var olabilir ve bizi farklı yönlere çekebilir.
İçinde Gizli Bir Egoya Sahip misin?
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Sen gizli bir egoya sahipsin!
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