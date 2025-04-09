Burcuna Göre Yüzde Kaç Kırıcı Birisin?
Burcuna Göre Yüzde Kaç Kırıcı Birisin?
Astroloji dünyasının gizemli ve karmaşık yıldız haritalarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? Belki de hiç farkında olmadan, burcunun etkisi altında, çevrendeki insanları kırıyor olabilirsin. Astrolojiye göre, burçlarımız kişilik özelliklerimizi, davranışlarımızı ve hatta nasıl bir etki bıraktığımızı bile belirleyebiliyor. Kimi zaman bir Aslan burcu, kükreyişleriyle çevresini korkuturken, bir Balık burcu ise duygusal dalgalanmalarıyla insanları etkileyebilir.
Burcuna Göre Yüzde Kaç Kırıcı Birisin?
Haydiiiiii!
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Sen %90 kırıcı birisin!
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Sen %85 kırıcı birisin!
Sen %30 kırıcı birisin!
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Sen %40 kırıcı birisin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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