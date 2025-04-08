Kendi Psikolojine Zarar Veriyor musun?
Kendi Psikolojine Zarar Veriyor musun?
Birçoğumuz, yoğun iş temposu, stresli günlük yaşam, bitmek bilmeyen sorumluluklar ve sürekli koşturmaca içinde kendi psikolojimizi ihmal ediyoruz. Bazen farkında olmadan, bazen de 'ne yapalım, bu da hayatın bir parçası' diyerek geçiştiriyoruz. Bir düşünün, ne zaman son olarak kendinizi gerçekten dinlediniz? Kendinize 'Nasılsın?' diye sordunuz mu? Cevabı dinlemek için zaman ayırdınız mı? Yoksa sürekli meşguliyetlerin, sorumlulukların içinde kaybolup gittiniz mi? Kendi psikolojimize zarar vermenin en büyük sebeplerinden biri, kendimizi dinlememek, hislerimizi ve düşüncelerimizi görmezden gelmektir.
Kendi Psikolojine Zarar Veriyor musun?
Haydiiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissediyorsun?
4. Kendini eleştirirken nasıl hissediyorsun?
5. Olumsuz düşüncelerle başa çıkarken ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendini başkalarıyla kıyasladığında nasıl hissediyorsun?
7. Düşüncelerinin bir günlük olarak kaydedildiğini öğrensen, ne yapardın?
8. Hayatında kötü şeyler olduğunda hemen yalnız kalmak istiyor musun?
9. Hayatında neyi değiştirmek istersin ama bunu yapmaya korkarsın?
10. Son olarak insanların sana söylediği sözleri kafana takar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikolojine sen zarar veriyorsun!
Psikolojini önemsiyorsun ve zarar vermiyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın