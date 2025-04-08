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Kendi Psikolojine Zarar Veriyor musun?

Kendi Psikolojine Zarar Veriyor musun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
08.04.2025 - 15:01

Birçoğumuz, yoğun iş temposu, stresli günlük yaşam, bitmek bilmeyen sorumluluklar ve sürekli koşturmaca içinde kendi psikolojimizi ihmal ediyoruz. Bazen farkında olmadan, bazen de 'ne yapalım, bu da hayatın bir parçası' diyerek geçiştiriyoruz. Bir düşünün, ne zaman son olarak kendinizi gerçekten dinlediniz? Kendinize 'Nasılsın?' diye sordunuz mu? Cevabı dinlemek için zaman ayırdınız mı? Yoksa sürekli meşguliyetlerin, sorumlulukların içinde kaybolup gittiniz mi? Kendi psikolojimize zarar vermenin en büyük sebeplerinden biri, kendimizi dinlememek, hislerimizi ve düşüncelerimizi görmezden gelmektir.

Kendi Psikolojine Zarar Veriyor musun?

Haydiiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissediyorsun?

4. Kendini eleştirirken nasıl hissediyorsun?

5. Olumsuz düşüncelerle başa çıkarken ne yaparsın?

5. Olumsuz düşüncelerle başa çıkarken ne yaparsın?
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6. Kendini başkalarıyla kıyasladığında nasıl hissediyorsun?

6. Kendini başkalarıyla kıyasladığında nasıl hissediyorsun?

7. Düşüncelerinin bir günlük olarak kaydedildiğini öğrensen, ne yapardın?

7. Düşüncelerinin bir günlük olarak kaydedildiğini öğrensen, ne yapardın?

8. Hayatında kötü şeyler olduğunda hemen yalnız kalmak istiyor musun?

9. Hayatında neyi değiştirmek istersin ama bunu yapmaya korkarsın?

9. Hayatında neyi değiştirmek istersin ama bunu yapmaya korkarsın?

10. Son olarak insanların sana söylediği sözleri kafana takar mısın?

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Psikolojine sen zarar veriyorsun!

Psikolojine sen zarar veriyorsun! Bunu belki fark etmiyorsun ama her geçen gün, kendine verdiğin zararlar birikiyor. Kendini sürekli eleştirmen, her hatanda büyük bir suçluluk duyman, her eksikliğini bir yetersizlik olarak görmen seni yavaşça tüketiyor. Belki dış dünyadaki zorluklar ve stres seni bunaltıyor, ancak bunlar zaten seni etkileyebilecek şeyler. Asıl sorun, bunları içsel dünyanda büyütüp, kendine karşı sert ve acımasız olman. Her başarısızlık, her yanlış adım, seni daha da aşağıya çekiyor. Oysa hatalar, büyümek ve gelişmek için birer fırsattır, bunları görmek ve kabul etmek gerekir. Kendini her zaman sorgulaman, 'yeterince iyi miyim?', 'başarabilir miyim?' gibi sorularla zihnini meşgul etmen, sana yalnızca endişe ve kaygı getiriyor. Bu düşüncelerle bir döngüye giriyorsun, bir noktadan sonra çıkışı bulamıyorsun. İçsel huzurun, güvenin ve kendine olan saygın yok oluyor. Kendi değerini unutuyorsun ve dışarıdan gelen onaylara bağımlı hale geliyorsun. Bu durum, psikolojine zarar veren bir kısır döngüye dönüşüyor.

Psikolojini önemsiyorsun ve zarar vermiyorsun!

Psikolojini önemsiyorsun ve zarar vermiyorsun! Bu, kendine olan saygının bir göstergesidir. İçsel sağlığını ve huzurunu korumaya çalışıyorsun, çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Kendini, duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışıyorsun; zorluklarla karşılaştığında bile kendine nazik olmaya özen gösteriyorsun. Başkalarına karşı gösterdiğin şefkati, kendine de gösteriyorsun. Çünkü biliyorsun ki, bir insan ne kadar sağlıklı bir zihne sahip olursa, çevresine de o kadar olumlu bir etki bırakabilir. Herhangi bir zorluk ya da engelle karşılaştığında, kendine zarar vermek yerine çözüm yolları arıyorsun. Sorunların seni yıkmak yerine, seni güçlü kılmasını istiyorsun. Olumsuz duyguların seni sindirmesine izin vermiyor, aksine onlarla yüzleşip, bunları yönetmeyi öğreniyorsun. Kendine karşı şefkatli olmayı ve gerektiğinde yardım almayı bir zayıflık değil, güç olarak görüyorsun. Zihinsel sağlığını ön planda tutarak, duygusal iyileşmeyi ve büyümeyi hedefliyorsun. Zihinsel ve duygusal dengeyi korumak için, hayatındaki negatif etkenlerden uzak durmaya çalışıyorsun. Kendine zaman ayırarak, ruhsal ihtiyaçlarını göz ardı etmiyorsun. Bu süreç, bazen yalnız kalmayı gerektirse de, içsel huzurunu yeniden bulman için gerekli bir adım. Kendine zarar vermek yerine, güçlü kalmaya çalışıyor ve her adımda daha sağlıklı bir zihin yapısına sahip olmak için çaba gösteriyorsun. Her gün bir adım daha ileriye gitmek, kendini geliştirmek için attığın küçük ama değerli bir adımdır.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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