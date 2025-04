Kendi Psikolojine Zarar Veriyor musun?

Psikolojine sen zarar veriyorsun! Bunu belki fark etmiyorsun ama her geçen gün, kendine verdiğin zararlar birikiyor. Kendini sürekli eleştirmen, her hatanda büyük bir suçluluk duyman, her eksikliğini bir yetersizlik olarak görmen seni yavaşça tüketiyor. Belki dış dünyadaki zorluklar ve stres seni bunaltıyor, ancak bunlar zaten seni etkileyebilecek şeyler. Asıl sorun, bunları içsel dünyanda büyütüp, kendine karşı sert ve acımasız olman. Her başarısızlık, her yanlış adım, seni daha da aşağıya çekiyor. Oysa hatalar, büyümek ve gelişmek için birer fırsattır, bunları görmek ve kabul etmek gerekir. Kendini her zaman sorgulaman, 'yeterince iyi miyim?', 'başarabilir miyim?' gibi sorularla zihnini meşgul etmen, sana yalnızca endişe ve kaygı getiriyor. Bu düşüncelerle bir döngüye giriyorsun, bir noktadan sonra çıkışı bulamıyorsun. İçsel huzurun, güvenin ve kendine olan saygın yok oluyor. Kendi değerini unutuyorsun ve dışarıdan gelen onaylara bağımlı hale geliyorsun. Bu durum, psikolojine zarar veren bir kısır döngüye dönüşüyor.