Sonsuza Dek Onu Sevecek misin?
Birçok kişi, aşkın sadece gençlik yıllarında yaşanan bir duygu olduğunu düşünür. Ancak aşk, yaşamın her anında, her yaşta yaşanabilir. Aşk, bir kişiye duyulan derin sevgi ve bağlılıkla birlikte, onunla geçirilen her anın kıymetini bilmektir. Aşk, birlikte yaşadığınız güzel anıları biriktirmek, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, birlikte hayatı paylaşmaktır. Aşk, birlikte yaşlanmayı kabul etmektir.
Sonsuza Dek Onu Sevecek misin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onunla birlikteyken kendini nasıl hissediyorsun?
4. Onunla geçirdiğin zamanları nasıl değerlendiriyorsun?
5. Onunla birlikte olduğunda geleceğe dair ne düşünüyorsun?
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6. Ona duyduğun güveni nasıl tanımlarsın?
7. Onunla hayatını geçirmek istediğinde en çok hangi özelliğini seviyorsun?
8. Onun her halini biliyor musun?
9. Onunla birlikteyken kendini en çok ne zaman değerli hissediyorsun?
10. Son olarak ona karşı hep anlayışlı mısın?
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Sen onu sonsuza dek seveceksin!
Sen onu sonsuza dek sevmeyeceksin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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