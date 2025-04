Birçok kişi, aşkın sadece gençlik yıllarında yaşanan bir duygu olduğunu düşünür. Ancak aşk, yaşamın her anında, her yaşta yaşanabilir. Aşk, bir kişiye duyulan derin sevgi ve bağlılıkla birlikte, onunla geçirilen her anın kıymetini bilmektir. Aşk, birlikte yaşadığınız güzel anıları biriktirmek, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, birlikte hayatı paylaşmaktır. Aşk, birlikte yaşlanmayı kabul etmektir.

Sonsuza Dek Onu Sevecek misin?

Haydiiii!