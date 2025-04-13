Sonsuza Dek Onu Sevecek misin?

Sen onu sonsuza dek seveceksin! Çünkü onun gülüşü bir kez kalbine dokunduğunda, bir daha asla unutamayacaksın. Zaman geçse de, yollar ayrı düşse de, araya sessizlikler girse bile, o gülüş senin içinde bir yerlerde hep yankılanacak. Başka sesler duyacaksın, başka gözlere bakacaksın belki ama hiçbir şey onunla aynı hissettirmeyecek. Sen onu sonsuza dek seveceksin, çünkü bazı insanlar sadece hayatımıza girmez; ruhumuza işlenir. Onunla paylaştığın anılar, küçük bakışmalar, sessiz anlaşmalar hep seninle kalacak. Kalbinin bir köşesinde, kimseye anlatmadığın bir yerde, hep onun ismi olacak. Belki zamanla kabullenmeyi öğreneceksin ama unutmamayı asla. Çünkü bazı sevgiler, bitmek için değil, taşımak için vardır. Ve sen, onu içinde taşıyarak yaşamaya devam edeceksin. Sonsuza dek.