Bilinçaltında Kimi Özlüyorsun?
Bilinçaltında Kimi Özlüyorsun?
İnsan psikolojisi ve bilinçaltı karmaşık ve bir o kadar da ilginç. Bilinçaltımız, sürekli meşgul olduğumuz hayatın hızına yetişemeyen, hislerimizi ve düşüncelerimizi sakladığımız gizli bir hazine sandığı gibi. Bu sandığın içinde ne olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Ancak bazen, belirli bir şarkıyı duyduğumuzda, bir film izlediğimizde veya belirli bir koku aldığımızda, bu sandıktan bir anı, bir duygu, bir özlem çıkıveriyor.
Bilinçaltında Kimi Özlüyorsun?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir tatil planı yaparken hangi türde bir yer tercih edersin?
4. Bir sabah uyandığında en çok ne yapmayı istersin?
5. Bir insanın en çok hangi özelliğinden etkilenirsin?
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6. Bir hatıra seni en çok ne şekilde etkiler?
7. Bir rüyanda sürekli aynı kişi veya yer mi görüyorsun?
8. Bilinçaltında sana hala etki eden eski bir travma ya da anı var mı?
9. Bir insan seni tanımaya çalıştığında ne tür bir izlenim bırakmak istersin?
10. Son olarak istemeden de olsa birini sık sık düşünüyor musun?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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