Sen Hangi Galaksiye Aitsin?
Sen Hangi Galaksiye Aitsin?
Bir yandan Andromeda'nın gizemli dünyasını keşfederken, diğer yandan Samanyolu'nda bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ya da belki de bilinmeyen bir galaksi, belki de henüz keşfedilmemiş bir dünya sizin evinizdir. Kim bilir? Sonuçta, belki de hepimiz birer yıldız tozuyuz ve ait olduğumuz galaksiyi bulmak için sadece biraz hayal gücüne ihtiyacımız var.
Sen Hangi Galaksiye Aitsin?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi renk seni daha çok yansıtır?
4. Kendini en iyi hangi durumda hissedersin?
5. En sevdiğin doğal ortam nedir?
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6. Hangi yönün en belirgin?
7. Seyahat etmek istediğin yer neresi?
8. Hayatını bir kelimeyle özetleseydin, bu ne olurdu?
9. Hangi element seni daha çok simgeler?
10. Son olarak meraklı biri misin?
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Andromeda Galaksisi
Samanyolu Galaksisi
Küçük Macellan Bulutu
Virgo Kümesi
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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