23 Nisan’da Adana’daki Bir Okulda Sensiz Ben Nefes Alamam Şarkısını Söyleyen Dertli Çocuk

Her 23 Nisan’da olduğu gibi bu yıl 23 Nisan’da da çocuklar okullarında gösteriler yaparak günlerini kutladılar. Ne yazık ki 23 Nisan tarihinde öğle saatlerinde İstanbul’da deprem meydana geldiği için kutlamalara dair paylaşım olmadı. İstanbul depreminin yaşattığı endişe sürüyor.
Şimdiyse Adana’da bir ilkokuldan görüntülerle karşınızdayız. Bir öğrenci gösteride şarkı söylemeyi seçmişti ancak söylediği parça Emrah’tan “Götür Beni Gittiğin Yere” olunca güldüren anlar yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Efkarlı çocuğun şarkıyı içli içli okuması “Ne yaşadın bu yaşında” dedirtti.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın