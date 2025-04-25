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23 Nisan’da Adana’daki Bir Okulda Sensiz Ben Nefes Alamam Şarkısını Söyleyen Dertli Çocuk

23 Nisan’da Adana’daki Bir Okulda Sensiz Ben Nefes Alamam Şarkısını Söyleyen Dertli Çocuk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.04.2025 - 09:05

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Her 23 Nisan’da olduğu gibi bu yıl 23 Nisan’da da çocuklar okullarında gösteriler yaparak günlerini kutladılar. Ne yazık ki 23 Nisan tarihinde öğle saatlerinde İstanbul’da deprem meydana geldiği için kutlamalara dair paylaşım olmadı. İstanbul depreminin yaşattığı endişe sürüyor.

Şimdiyse Adana’da bir ilkokuldan görüntülerle karşınızdayız. Bir öğrenci gösteride şarkı söylemeyi seçmişti ancak söylediği parça Emrah’tan “Götür Beni Gittiğin Yere” olunca güldüren anlar yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Efkarlı çocuğun şarkıyı içli içli okuması “Ne yaşadın bu yaşında” dedirtti.

Efkarlı çocuğun şarkıyı içli içli okuması “Ne yaşadın bu yaşında” dedirtti.

O anlar sosyal medyada viral oldu. İzleyiciler lokasyonun Adana olması sebebiyle görüntüleri normal karşıladıklarını yorumlarda dile getirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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