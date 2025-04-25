23 Nisan’da Adana’daki Bir Okulda Sensiz Ben Nefes Alamam Şarkısını Söyleyen Dertli Çocuk

Her 23 Nisan’da olduğu gibi bu yıl 23 Nisan’da da çocuklar okullarında gösteriler yaparak günlerini kutladılar. Ne yazık ki 23 Nisan tarihinde öğle saatlerinde İstanbul’da deprem meydana geldiği için kutlamalara dair paylaşım olmadı. İstanbul depreminin yaşattığı endişe sürüyor.

Şimdiyse Adana’da bir ilkokuldan görüntülerle karşınızdayız. Bir öğrenci gösteride şarkı söylemeyi seçmişti ancak söylediği parça Emrah’tan “Götür Beni Gittiğin Yere” olunca güldüren anlar yaşandı. Gelin detaylara geçelim!