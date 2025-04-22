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Çocukların Hayvan Çizimleri Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Çocukların Hayvan Çizimleri Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.04.2025 - 18:27

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Çocukların hayal alemi ve çizim yeteneği bir araya gelince ortaya çıkan sonuçlar enteresan oluyor. Bir içerik üreticisi de çocukların çizdiği hayvan resimlerini yapay zeka ile hareketli hale getirdi. Onların resme döktüğü hayvanların, gerçek hayatta nasıl olacağını görmüş olduk. Gelin detaylara geçelim, bakalım sizler de beğenecek misiniz?

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İşte detaylar 👇

Hayvanların çizimlerdeki gibi olduğu bir dünya düşüncesi bile ilginç.

Hayvanların çizimlerdeki gibi olduğu bir dünya düşüncesi bile ilginç.

Sizler de çocuklarınızın çizimleriyle yapay zekadan yardım alarak benzeri sonuçlar elde edebilirsiniz. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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