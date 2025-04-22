Çocukların Hayvan Çizimleri Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Çocukların hayal alemi ve çizim yeteneği bir araya gelince ortaya çıkan sonuçlar enteresan oluyor. Bir içerik üreticisi de çocukların çizdiği hayvan resimlerini yapay zeka ile hareketli hale getirdi. Onların resme döktüğü hayvanların, gerçek hayatta nasıl olacağını görmüş olduk. Gelin detaylara geçelim, bakalım sizler de beğenecek misiniz?