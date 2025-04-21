Geceleri Gökyüzünü Süsleyen Havai Fişekler Gündüz Nasıl Gözüküyor?

Kutlamalarda başrolü oynayan havai fişek gösterilerine hep akşamları tanık oluyoruz. Gökyüzünü aydınlatan, rengarenk süsleyen havai fişeklerin, gündüz patlatılsa nasıl bir görüntü yaratacağını hiç düşündünüz mü? Akşam olduğu kadar muntazam bir görüntü olmasa da, gündüz de renkler sebebiyle ilginç bir görsele vesile oluyormuş. Gelin bir de birlikte bakalım!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Hiç aklıma gelmezdi. Gündüzde güzel oluyormuş.
bunlar bildiğiniz havai fisekler değil, gündüz atılan o bildiğiniz havai fiseklerin hiç bir görseli olmaz duman izinden başka .