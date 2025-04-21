Geceleri Gökyüzünü Süsleyen Havai Fişekler Gündüz Nasıl Gözüküyor?

Kutlamalarda başrolü oynayan havai fişek gösterilerine hep akşamları tanık oluyoruz. Gökyüzünü aydınlatan, rengarenk süsleyen havai fişeklerin, gündüz patlatılsa nasıl bir görüntü yaratacağını hiç düşündünüz mü? Akşam olduğu kadar muntazam bir görüntü olmasa da, gündüz de renkler sebebiyle ilginç bir görsele vesile oluyormuş. Gelin bir de birlikte bakalım!