onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Geceleri Gökyüzünü Süsleyen Havai Fişekler Gündüz Nasıl Gözüküyor?

Geceleri Gökyüzünü Süsleyen Havai Fişekler Gündüz Nasıl Gözüküyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 15:56

İçerik Devam Ediyor

Kutlamalarda başrolü oynayan havai fişek gösterilerine hep akşamları tanık oluyoruz. Gökyüzünü aydınlatan, rengarenk süsleyen havai fişeklerin, gündüz patlatılsa nasıl bir görüntü yaratacağını hiç düşündünüz mü? Akşam olduğu kadar muntazam bir görüntü olmasa da, gündüz de renkler sebebiyle ilginç bir görsele vesile oluyormuş. Gelin bir de birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Peki ya siz beğendiniz mi?

Peki ya siz beğendiniz mi?

Yurt dışında birkaç ülkede düzenli olarak havai fişek festivalleri düzenleniyor. Özellikle Japonya’da düzenlenen festival her yıl dillere pelesenk oluyor. Bakalım bu yıl gösterilerden neler izleyeceğiz…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mehmetkaya_68

Hiç aklıma gelmezdi. Gündüzde güzel oluyormuş.

kunti

bunlar bildiğiniz havai fisekler değil, gündüz atılan o bildiğiniz havai fiseklerin hiç bir görseli olmaz duman izinden başka .