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Kedisine Kamera Takarak Gün Boyu Neler Yaptığını Kayda Alan İçerik Üreticisinden Derlemeler!

Kedisine Kamera Takarak Gün Boyu Neler Yaptığını Kayda Alan İçerik Üreticisinden Derlemeler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 13:12

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Sürekli oradan oraya yürüyen kedileri, köpekleri görünce insan ister istemez “Acaba nereye gidiyorlar, neler yapıyorlar” diye düşünüveriyor. Kavga eden iki kedi görünce de alıp veremediklerinin ne olduğunu sorgular hale geliyoruz. Sokak hayvanlarının bir günde neler yaptıklarını sizler de merak ediyorsanız tam size göre bir içerikle karşınızdayız!

@doushabao2cat adlı TikTok hesabından kedisine dair paylaşımlar yapan hayvansever, her içeriğiyle milyonlarca izlenme alıyor. Kedisine tasma ile kamera takan hayvansever, gün boyu neler yaptığını kayda alıyor. Sokaklarda kedilere, köpeklere dalaşan Maxwell adlı kedinin videoları adeta film tadında. Biz de sizler için en çok izlenme alan videoları derledik. Bakalım kedilerin bir günü nasıl geçiyormuş? Gelin detaylara geçelim!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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