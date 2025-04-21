Kedisine Kamera Takarak Gün Boyu Neler Yaptığını Kayda Alan İçerik Üreticisinden Derlemeler!

Sürekli oradan oraya yürüyen kedileri, köpekleri görünce insan ister istemez “Acaba nereye gidiyorlar, neler yapıyorlar” diye düşünüveriyor. Kavga eden iki kedi görünce de alıp veremediklerinin ne olduğunu sorgular hale geliyoruz. Sokak hayvanlarının bir günde neler yaptıklarını sizler de merak ediyorsanız tam size göre bir içerikle karşınızdayız!

@doushabao2cat adlı TikTok hesabından kedisine dair paylaşımlar yapan hayvansever, her içeriğiyle milyonlarca izlenme alıyor. Kedisine tasma ile kamera takan hayvansever, gün boyu neler yaptığını kayda alıyor. Sokaklarda kedilere, köpeklere dalaşan Maxwell adlı kedinin videoları adeta film tadında. Biz de sizler için en çok izlenme alan videoları derledik. Bakalım kedilerin bir günü nasıl geçiyormuş? Gelin detaylara geçelim!