Barınaktan Eve: Köpek Dostumuzun Sıcacık Yuvası ile Yeni Hayatından Mutlu Kareleri!

Kurtaran Ev adlı kuruluş, Türkiye genelinde sahiplendirme yapan gönüllü derneklerin en popülerlerinden. @kurtaranev adlı Instagram sayfalarından da hayatlarına dokundukları kedi ve köpek dostlarımıza dair içimizi ısıtan paylaşımlar yapıyorlar. Sisi adlı dünyalar tatlısı bir köpek dostumuzun sahiplendirildikten sonra yaşadığı değişimle karşınızdayız. Uysallığı ve masum bakışlarıyla yüreğimize dokunan Sisi, artık yeni ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor. Gelin sözü uzatmadan Sisi’nin değişimini birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Sisi gibi binlerce dostumuz yuvalanmak için barınaklarda bekliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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