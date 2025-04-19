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Barınaktan Eve: Köpek Dostumuzun Sıcacık Yuvası ile Yeni Hayatından Mutlu Kareleri!

Barınaktan Eve: Köpek Dostumuzun Sıcacık Yuvası ile Yeni Hayatından Mutlu Kareleri!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 17:07

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Kurtaran Ev adlı kuruluş, Türkiye genelinde sahiplendirme yapan gönüllü derneklerin en popülerlerinden. @kurtaranev adlı Instagram sayfalarından da hayatlarına dokundukları kedi ve köpek dostlarımıza dair içimizi ısıtan paylaşımlar yapıyorlar. Sisi adlı dünyalar tatlısı bir köpek dostumuzun sahiplendirildikten sonra yaşadığı değişimle karşınızdayız. Uysallığı ve masum bakışlarıyla yüreğimize dokunan Sisi, artık yeni ailesiyle mutlu bir hayat sürüyor. Gelin sözü uzatmadan Sisi’nin değişimini birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Sisi gibi binlerce dostumuz yuvalanmak için barınaklarda bekliyor.

Sisi gibi binlerce dostumuz yuvalanmak için barınaklarda bekliyor.

Sisi vesilesiyle bir kez daha satın almak yerine sahiplenmenin önemini vurgulamış olalım. Sokaklarda yaşadıkları zorluklardan sonra güç bela kendilerini barınaklarda bulan köpek dostlarımız da sıcak bir yuvayı hak ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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