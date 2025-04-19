Bir Veteriner Kedileri Tıraş Ettirmenin Sıcaktan Koruyup Korumadığını Test Ederek Açıkladı

@candanbiraile adlı Instagram hesabından hayvanlara dair içerikler üreten bir veteriner hekim, kedi sahiplerinin aklını karıştıran bir duruma açıklık getirdi. Yazın gelmesiyle birlikte birçok kedi sahibi, hayvan dostlarının tüylerinden dolayı bunalıp bunalmadığını endişe ediyor. Kimileri de çareyi tıraş ettirmekte buluyor. Veteriner hekimimiz basit bir deneyle tıraşın sıcaktan koruyup korumadığını test etti. Gelin detaylara geçelim.