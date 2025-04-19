Bir Veteriner Kedileri Tıraş Ettirmenin Sıcaktan Koruyup Korumadığını Test Ederek Açıkladı

@candanbiraile adlı Instagram hesabından hayvanlara dair içerikler üreten bir veteriner hekim, kedi sahiplerinin aklını karıştıran bir duruma açıklık getirdi. Yazın gelmesiyle birlikte birçok kedi sahibi, hayvan dostlarının tüylerinden dolayı bunalıp bunalmadığını endişe ediyor. Kimileri de çareyi tıraş ettirmekte buluyor. Veteriner hekimimiz basit bir deneyle tıraşın sıcaktan koruyup korumadığını test etti. Gelin detaylara geçelim.
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Görmüş olduğunuz üzere tıraş ettirmek kedilerimizi sıcaktan korumuyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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problem sadece onu sicaktan korumak degil aslinda cins kediler maalesef sagliksiz boyutta uzun tuylu onlari tras ettirmeyince cilt problemleri doguyor caresi... Devamını Gör