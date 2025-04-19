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Bir Veteriner Kedileri Tıraş Ettirmenin Sıcaktan Koruyup Korumadığını Test Ederek Açıkladı

Bir Veteriner Kedileri Tıraş Ettirmenin Sıcaktan Koruyup Korumadığını Test Ederek Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 13:20

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@candanbiraile adlı Instagram hesabından hayvanlara dair içerikler üreten bir veteriner hekim, kedi sahiplerinin aklını karıştıran bir duruma açıklık getirdi. Yazın gelmesiyle birlikte birçok kedi sahibi, hayvan dostlarının tüylerinden dolayı bunalıp bunalmadığını endişe ediyor. Kimileri de çareyi tıraş ettirmekte buluyor. Veteriner hekimimiz basit bir deneyle tıraşın sıcaktan koruyup korumadığını test etti. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Görmüş olduğunuz üzere tıraş ettirmek kedilerimizi sıcaktan korumuyordu.

Görmüş olduğunuz üzere tıraş ettirmek kedilerimizi sıcaktan korumuyordu.

Tüylerinin dökülmemesi için tıraşı tercih edenler de oluyor. Ancak birçok veteriner hekim tüylerde kıtık gibi parçalar oluşmadıysa kedilerin tıraş ettirilmesini önermiyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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problem sadece onu sicaktan korumak degil aslinda cins kediler maalesef sagliksiz boyutta uzun tuylu onlari tras ettirmeyince cilt problemleri doguyor caresi... Devamını Gör