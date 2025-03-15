Kaş Yaparken Göz Çıkarmayın: Kedinizi Neden Asla Tıraş Etmemelisiniz?

Tıraş edildiklerinde, ciltleri çiziklere, böcek ısırıklarına ve yaralanmalara karşı daha savunmasız hale gelir. Özellikle dışarı çıkan kediler için bu durum daha büyük bir risk oluşturur.

Tüyler aynı zamanda cildin nem dengesini de korur. Tıraş edilen kediler, yağmura veya neme maruz kaldıklarında, ciltleri tahriş olabilir ve enfeksiyon riski artar. Islak hava veya nemli ortamlar, cildin tahriş olmasına ve hatta mantar enfeksiyonlarının gelişmesine neden olabilir.