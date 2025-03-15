Neden Scottish Fold Gibi Cins Kedileri Sahiplenmemeliyiz?

Sevimli kıvrık kulakları, pofuduk tüyleri ya da tüysüz egzotik görüntüleriyle sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan cins kediler, aslında sanıldığı kadar mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmüyor. Çoğu zaman bilinçsizce sahiplenilen kediler, aslında doğuştan gelen genetik hastalıklarla dünyaya geliyor ve ömür boyu süren sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar. Dahası, bu kedilerin ticareti etik olmayan yöntemlerle sürdürülüyor ve birçok kedi sadece damızlık olarak kullanılıp birer makine gibi üretiliyor.

Ülkemizde ve dünyada, bu ticaretin geldiği nokta ciddi bir hayvan refahı ihlali yaratıyor. Peki Scottish Fold, İran, British Shorthair, Sfenks gibi kedileri sahiplenmek neden bu kadar sorunlu? Hangi genetik hastalıklarla doğuyorlar ve bu ticaret nasıl işliyor? Gelin, detaylarıyla ele alalım.