Neden Scottish Fold Gibi Cins Kedileri Sahiplenmemeliyiz?
Sevimli kıvrık kulakları, pofuduk tüyleri ya da tüysüz egzotik görüntüleriyle sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan cins kediler, aslında sanıldığı kadar mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmüyor. Çoğu zaman bilinçsizce sahiplenilen kediler, aslında doğuştan gelen genetik hastalıklarla dünyaya geliyor ve ömür boyu süren sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar. Dahası, bu kedilerin ticareti etik olmayan yöntemlerle sürdürülüyor ve birçok kedi sadece damızlık olarak kullanılıp birer makine gibi üretiliyor.
Ülkemizde ve dünyada, bu ticaretin geldiği nokta ciddi bir hayvan refahı ihlali yaratıyor. Peki Scottish Fold, İran, British Shorthair, Sfenks gibi kedileri sahiplenmek neden bu kadar sorunlu? Hangi genetik hastalıklarla doğuyorlar ve bu ticaret nasıl işliyor? Gelin, detaylarıyla ele alalım.
Özel üretim kediler, belirli fiziksel özellikleri öne çıkarmak için genetik manipülasyonlar ve bilinçli eşleştirmeler sonucunda üretilmiş canlılardır.
Scottish Fold kedilerinin en ikonik özelliği, kıvrık kulaklarıdır. Ancak bu sevimli kulak yapısı aslında genetik bir hastalıktan kaynaklanıyor!
İran kedileri, uzun ve yoğun tüyleriyle bilinir. Ancak aşırı üretim ve soy içi çiftleştirme nedeniyle bu kediler ciddi sağlık sorunlarıyla dünyaya gelir.
British Shorthair kedileri, kalın tüyleri ve sevimli suratlarıyla tanınır. Ancak bu kediler de genetik hastalıklara yatkındır.
Sfenks kedileri, tüysüz yapılarıyla ilgi çeken bir türdür. Ancak bu tüysüzlük genetik bir mutasyonun sonucudur ve birçok sağlık sorununu beraberinde getirir.
Siyam kedileri zarif görünümleri ve belirgin mavi gözleriyle popüler bir ırk olsa da genetik mutasyonların getirdiği birçok sağlık sorunuyla doğarlar.
Ülkemizde ve dünyada özel ırk kedilere olan talep arttıkça, bu iş ticari bir sektöre dönüştü.
Peki çözüm nedir? Ne yapmalıyız?
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