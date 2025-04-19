Bir İçerik Üreticisi Yurt Dışında Hizmet Veren Koltuk Doktorlarını Anlattı

@gizembilig adlı Instagram hesabından bilgilendirici içerikler üreten Gizem Bilgin, kısa sürede popüler olan isimlerden. İçerik tarzıyla sevgileri kazanan genç kadın, ilginç araştırmalarını aktararak dikkat çekmeyi başarıyor. Şimdiyse yurt dışında epey popüler olan bir meslekten bahsetti. Daha önce hiç koltuk doktoru diye bir meslek, hizmet duymuş muydunuz? Hayır dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin koltuk doktoru tam olarak ne yapıyormuş birlikte öğrenelim!