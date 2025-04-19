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Bir İçerik Üreticisi Yurt Dışında Hizmet Veren Koltuk Doktorlarını Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Yurt Dışında Hizmet Veren Koltuk Doktorlarını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.04.2025 - 11:43

İçerik Devam Ediyor

@gizembilig adlı Instagram hesabından bilgilendirici içerikler üreten Gizem Bilgin, kısa sürede popüler olan isimlerden. İçerik tarzıyla sevgileri kazanan genç kadın, ilginç araştırmalarını aktararak dikkat çekmeyi başarıyor. Şimdiyse yurt dışında epey popüler olan bir meslekten bahsetti. Daha önce hiç koltuk doktoru diye bir meslek, hizmet duymuş muydunuz? Hayır dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin koltuk doktoru tam olarak ne yapıyormuş birlikte öğrenelim!

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Aslında oldukça mantıklı bir hizmet diyebiliriz.

Aslında oldukça mantıklı bir hizmet diyebiliriz.

Ancak Türkiye’de koltuğu parçalayıp birleştirmekten ziyade genel olarak eşyaları evlere camdan aktarma seçeneği tercih ediliyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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