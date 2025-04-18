Kadıköy’de İçimizi Isıtan Dostluk: Ayakkabı Boyacısı Amcanın Kedi Dostunu Taradığı Anlar Gülümsetti!

Kadıköy Kızıltoprak’ta ayakkabı boyacılığı yapan Salih Amca, kadim dostu olan kediyle içimizi ısıtan anlara vesile oldu. Salih Amcamızın yanındaki tabureye oturan tatlı kedi, ilginin tadını çıkarmakla meşguldü. Salih amcamız onu fırçalarla bir güzel tarıyor ve sevgi gösteriyordu. @kadikoylife adlı Instagram hesabından paylaşılan video beğenilerin odağı oldu. Gelin bir de birlikte izleyelim, günümüz güzelleşsin!
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İşte o anlar 👇
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İkilinin sevgi dolu dakikalarına güzel dileklerle dolu yorumlar geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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